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AB’den ABD yaptırımlarına tepki: Avrupa politikalarını üçüncü ülkeler belirleyemez

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AB’den ABD yaptırımlarına tepki: Avrupa politikalarını üçüncü ülkeler belirleyemez
AB’den ABD yaptırımlarına tepki: Avrupa politikalarını üçüncü ülkeler belirleyemez

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, “ABD’nin Avrupa ​​şirketlerine ve çıkarlarına karşı artan yaptırımlarından ve yaptırım tehditlerinden derin endişe duyuyorum.” ifadesini kullandı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ABD’nin yaptırım kararlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

ABD’nin kendi sınırları dışında yaptırım uygulamasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirten Borrell, “ABD’nin Avrupa ​​şirketlerine ve çıkarlarına karşı artan yaptırımlarından ve yaptırım tehditlerinden derin endişe duyuyorum. İran, Küba, Uluslararası Ceza Mahkemesi ve son olarak Kuzey Akım 2 ile TürkAkım projelerinde bu gelişmekte olan eğilime tanık olduk.” değerlendirmesinde bulundu.

Borrell, meşru biçimde iş yapan Avrupalı ​​şirketlere üçüncü ülkelerin yaptırımlarına ilkesel olarak karşı çıktığını, Avrupa politikalarını üçüncü ülkelerin belirleyemeyeceğini kaydetti.

AB’nin siyasi farklılıklar konusunda diyaloğa açık olduğunu belirten Borrell, yaptırım tehdidinde ise görüşme gerçekleşemeyeceğini ifade etti.

Borrell, dış ve güvenlik politikası hedeflerinin paylaşıldığı durumlarda ise eşgüdümlü politikaların değerli olduğunu vurguladı.

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