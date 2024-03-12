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AB'den Gazze'ye deniz koridoru açıklaması

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD'nin gemilerin yükünü indirmesi için askeri liman kurma çalışması tamamlanana kadar Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden (GKRY) Gazze'ye daha küçük gemilerle insani yardımların taşınacağını bildirdi
AB'den Gazze'ye deniz koridoru açıklaması

Von der Leyen, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda GKRY'den Gazze'ye deniz yoluyla yardım gönderme girişimiyle ilgili konuştu.

"Biz konuşurken bir gemi Kıbrıs'tan Gazze'nin kuzeyine doğru yola çıkıyor." ifadesini kullanan von der Leyen, geminin gıda yüklü olduğunu söyledi.

Von der Leyen, GKRY, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ABD ve İngiltere ile çalıştıklarını belirterek, "Bu deniz koridoru tam olarak faaliyete geçtiğinde Gazze'ye sürekli, düzenli ve sağlam bir yardım akışını garanti edebilir. 2005 yılından bu yana ilk kez bir gemiye Gazze'ye yardım ulaştırma yetkisi veriliyor." diye konuştu.

Gazze'deki duruma değinen von der Leyen, şunları kaydetti:

"Sahadaki durum her zamankinden daha dramatik ve artık kritik bir eşiğe ulaştı. Açlıktan ölen çocukların haberlerini hepimiz gördük. Bu, olamaz. Bunu durdurmak için elimizden geleni yapmalıyız. Gazze'ye yardım ulaştırmanın ne kadar zor olduğunu herkes biliyor. İhtiyaç sahibi insanlara ulaşmak için tüm yolların kullanılması gerekiyor. İşte tam bu noktada deniz koridoru devreye giriyor."

Von der Leyen, "ABD şimdi gemilerin boşaltılması için yüzen bir liman kurmaya çalışacak. Bu hazır olana kadar daha küçük gemilerle çalışıyoruz." dedi.

Kargoların BAE ve diğer ortaklar tarafından ortak finanse edileceğini aktaran von der Leyen, GKRY'nin Larnaka limanındaki hareketleri yöneteceğini, AB'nin Avrupa'dan gönderilen ürünlerin koridordan akışını finanse ve koordine edeceğini bildirdi.

"Gazze'ye giden 5 sınır kapısı var"

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, girişimle ilgili yaptığı açıklamada, "Eğer amaç yardım yapmaksa Gazze'ye giden 5 sınır kapısı var. Deniz yoluyla 3 gün beklemektense buradan saatler içinde yardımlar ulaştırılabilir." ifadelerini kullanmıştı.

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