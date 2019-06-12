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ABD’li anne, beş çocuğunu öldüren eski kocasının idam edilmemesini istedi

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ABD’nin South Carolina eyaletinde yaşayan Amber Kyzer, beş çocuğunu öldüren eski kocasının idam edilmemesini istedi.
ABD’li anne, beş çocuğunu öldüren eski kocasının idam edilmemesini istedi

Kyzer, dünkü duruşmada jüriye, “O benim çocuklarıma acımadı ama çocuklarım onu seviyordu. Lütfen onu öldürmeyin” diye seslendi.

 

Boşandıktan sonra daha iyi bir işi ve parası olduğu için çocukların velayetini baba Tim Jones Jr’a veren Kyzer, savunma makamı tarafından şahit olarak dinlenmek üzere mahkemeye çağrıldı.

Kyzer, idamla müebbet hapis arasında karar verecek olan jüriye şöyle seslendi: “Anne olarak çocuklarımın çektiği acıyı ve sonunda benden sonsuza dek ayrıldıklarını düşününce onun suratını dağıtmak istiyorum ama hayatım boyunca idam cezasına karşı oldum. Ayrıca çocuklarım babalarını severdi onların adına konuşuyorum ve bu nedenle onun idam edilmemesini istiyorum. tabii bunları söylemekle beraber.”

2004’te evlendiği eski kocasından gün geçtikçe koyu inançlı birine dönüştüğü ona baskı yapmaya başladığı için boşandığını belirten Kyzer, “Çocuklarımın velayetini onun daha çok imkanı olduğu için verdim. Ben her cumartesi görüyordum” dedi.

 

 

Ağustos 2014’te altı yaşındaki Nahtahn evdeki prizle oynuyor diye ‘öfkelenip’ önce onu sonra da bir yaşındaki Elaine, iki yaşındaki Gabriel, yedi yaşındaki Elias ve sekiz yaşındaki Mera’yı öldüren Jones Jr, cesetleri plastik torbaya atıp otomobile koymuş ve dokuz gün yollarda gezdikten sonra Alabama’da kırsal alana bırakmıştı. Bir trafik kontrolü sırasında polis, otomobildeki kötü kokudan şüphelenmiş ve 37 yaşındaki babanın işlediği cinayetler ortaya çıkmıştı.

Mayıs ayında beş cinayetten suçlu bulunan Jones Jr’ın avukatları tanı konulmamış şizofreni nedeniyle çocukları öldürdüğünü, Jones ise kendini kaybettiğini savunmuştu.

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