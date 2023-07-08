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ABD'li vekiller NATO ülkelerinin savunma harcamalarındaki "orantısızlığın" görüşülmesini istiyor

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ABD'li Cumhuriyetçi ve Demokrat bir grup milletvekili, NATO zirvesinde, üye ülkeler arasındaki savunma harcamalarındaki "orantısızlığın" gündeme getirilmesini talep ediyor.
ABD'li vekiller NATO ülkelerinin savunma harcamalarındaki "orantısızlığın" görüşülmesini istiyor

USA Today'in haberine göre, ABD'de her iki partinin üyelerinden oluşan 35 Senatör, geçen ay Beyaz Saray'da NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya gelen ABD Başkanı Joe Biden'a 23 Haziran'da gönderdikleri mektupta, NATO üyesi ülkelerin askeri harcamalarının Vilnius'taki zirvede gündemin ilk sıralarında yer almasını istedi.

Bu konuda yeterli ilerlemenin olmamasının siyasi ve ekonomik olarak sürdürülemez olduğunu savunan milletvekilleri, "Amerikan vatandaşları haklı olarak hükümetimizin Avrupa'nın savunması için on yıllar boyunca bu yükü neden orantısız bir şekilde üstlendiğini sorguluyor. Vilnius'ta, sizden bu konuyu en önemli öncelik haline getirmenizi saygıyla rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Milletvekilleri, NATO'nun ekonomik olarak en büyük ülkelerinden bazıları dahil üyelerin gayrisafi milli hasılalarının yüzde 2'sini ittifakın savunmasına ayırma taahhüdünü yerine getirmemesinin ABD'nin ittifaka verdiği desteği baltalama potansiyeline sahip olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Bu durumun Avrupa'nın Rusya'ya karşı savunmasındaki ortak çabaları sınırlandırdığını ifade eden milletvekilleri, Amerikan vergi mükelleflerinin bu konuda hayal kırıklığı yaşadığını öne sürdü.

Milletvekilleri, NATO'ya ayrılan savunma harcamaları bütçesi konusunda ülkeler arasındaki eşitsizliğin "gerçek ortaklıkla bağdaşmadığı" mesajını verdi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump 2018'de, savunma harcamalarını NATO taahhütleri çerçevesinde gayrisafi milli hasılanın yüzde 2'si seviyesine çıkarmayan ülkeleri uyarmıştı.

NATO'nun açıkladığı istatistiklere göre, bu yılki tahmini rakamlar, NATO ülkelerinin toplam savunma harcamalarının tarihi şekilde artacağını, artışın yüzde 8,3 olacağını gösteriyor.

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