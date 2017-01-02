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AB’nin yeni dönem başkanı Malta

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AB’nin yeni dönem başkanı Malta
Avrupa Birliği dönem başkanlığı Malta’ya geçti. Birliğin en küçük ülkesi Malta, altı ay sürecek dönem başkanlığında önceliği göç sorununa verecek.

Yunanistan ve İtalya ile birlikte en fazla göçmen alan Birliğin cephe ülkelerinden Malta’ya , 2012 yılından bu yana 20 bin sığınmacı gitti.

Şubat ayında Başkent Valletta’da AB devlet ve hükümet başkanlarının katılacağı gayriresmî zirvede ‘göç krizinin’ gündeme gelmesi bekleniyor.

Malta Başbakanı Joseph Muscat da Afrika’dan AB’ye yönelen göçün önünü kesmek istiyor. Muscat, “Türkiye ile yaptığımız anlaşmaların benzerlerini Akdeniz’de de uygulamamız gerektiğini düşünüyorum” demişti.

Öte yandan Malta dönem başkanlığında Brexit de önem taşıyor.

Mart ayında Londra’nın AB’den ayrılmak için başvuruda bulunması halinde, Joseph Muscat müzakerelerin organizasyonunda görev alacak.

Muscat, Yunanistan krizinde olduğu gibi müzakerelerin oldukça sert geçmesini bekliyor.

Kıbrıs konusunda ise AB’nin Malta Daimi Temsilcisi Marlene Bonnici daha önceki açıklamalarında Kıbrıs sorununun çözümüne yardım etmeye hazır olduklarını bildirmişti.

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