  • BIST 7972.46
  • Altın 1906.908
  • Dolar 29.0514
  • Euro 31.8863
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAİsrail: ABD ile anlaşmazlıklar mevcut, Gazze'de ateşkes olmayacak

Acı kayıp... Aşkın Burcu'yu kaybettik...

» »
Bilardo Federasyonu Başkanı Aşkın Burcu hayatını kaybetti.
Acı kayıp... Aşkın Burcu'yu kaybettik...

Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan Aşkın Burcu, bu sabah yaşama veda etti. Yıllardır ülke gençliğine büyük hizmetleri bulunan Burcu, vizyonu ile bilardo sporcularımızı dünya ile buluşturmayı başarmıştı. Bir çok alanda sporcularımız büyük sorunlar yaşarken, Burcu, vizyonu ve çalışkanlığı ile bir çok uluslararası mücadelenin kapısını açmayı başarmıştı. Burcu'nun ölümü ülkemizde büyük üzüntü yarattı.

İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler mezunu Aşkın Burcu, eğitim hayatı boyunca edindiği tüm tecrübeleri gençlerin ve ülkemizin gelişmesi için kullanan bir isimdi.

Aşkın Burcu yarın öğlen Lefkoşa'da defnedilecek

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KKTC Kempo Jiu Jitsu Branşında Tarih Yazdı07 Kasım 2023 Salı 08:25
  • Boran Bora'dan büyük başarı... Thailand biletini kaptı...06 Kasım 2023 Pazartesi 08:31
  • MotoGP'nin Tayland ayağındaki sprint yarışında Jorge Martin birinci oldu28 Ekim 2023 Cumartesi 19:00
  • Özdenefe, İstanbul’ da düzenlenen Artistik Cimnastik Minik Kızlar Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası’nda birincilik elde eden Jimnastik Sporcusu Nida Toko’yu kabul etti27 Ekim 2023 Cuma 15:09
  • 22. Üniversite Spor Oyunları Başlıyor26 Ekim 2023 Perşembe 17:29
  • Özcanhan’ın Adı Ölümsüzleşti25 Ekim 2023 Çarşamba 13:07
  • Harmancı: “Bize hep gururu yaşatan Şampiyonların adlarını yaşatmaya söz verdik”19 Ekim 2023 Perşembe 09:02
  • Hamitköy’de Enduro heyecanı yaşandı18 Ekim 2023 Çarşamba 15:49
  • KEMPO milli takımı başarılı derecelerle döndü17 Ekim 2023 Salı 17:05
  • Batminton'da Meyra-Laren-Erk-İlhan-Kuzey-Mehmet Türkiye’de Ana Tabloda15 Ekim 2023 Pazar 12:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti