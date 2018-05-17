Ağaçları kökünden söktüler!..

Taner ULUTAŞ



Askeri tatbikatlarda ormanlık alanlara atılan mermiler ormanların yanarak yok olmasına, beton dikilecek nedeni ile kesilen veya sökülen ağaçlar da yeşilin yok olmasına neden oluyor. Bazı belediyelerin budama adı altında, neredeyse köklerine yakın yerlerinden kesilen ağaçların yanı sıra site veya apartman yapılacak diye sökülen genç fidanlarda, ülkenin giderek beton yığınına dönüşmesine neden oluyor.

Lefkoşa’da Bolu Sokakta, bina ve ara yol yapılacak diye köklerinden sökülen ağaçlar bölge insanının tepkisine neden oldu. İsmi bizde mahfuz bir kaynak yaptığı açıklamada, "Memlekette bir denetimsizlik ve vurdumduymazlıktır gidiyor. İnşaat yapılacak adı altında ağaçlar kökünden sökülüyor. Mahallemizde uzun bir süre öne ekilen ve boy veren ağaçlar, inşaat yapılacak diye kökünden sökülmeye başlandı. Halbuki kökünden sökülüp atılmak yerine bir başka yere ekilmeleri yeşilin yok olmamasına neden olacaktı" dedi.

Ayni kaynak açıklamasına devamla, "Yol kenarında olan ve kimsenin geçişine veya inşaatına engel teşkil etmeyecek olan ağaçlar, ansızın buldozer ve kamyonlar ile kökünden sökülmeye başlandı. İtina ile büyütülen ve gölge ettiği için alt kısımları dinlenme yeri olarak da kullanılan ağaçlar arsa içerisine yol yapılacağı ve daha sonra inşaat yapılacağı gerekçesi ile kökünden söküldü. Ağaç budaması yapılması halinde bile izin alınması gerekirken, bu ağaçların sökülmesi için gerekli yerlerden izin alınıp alınmadığı da bilinmiyor. Kökünden sökülmelerine izin verilmişse neden bir başka yere ekilme şartı ile o izin verildi diye de sormak gerek. Arazinin hemen kenarında kalan birkaç ağacın da kökünden sökülmesi korkusunu yaşıyoruz. Yapanın yanına kar kaldığı bu ülkede millet hesap sorulmayacağını bildiği için yapacağını yapıyor ve ağacı da kökünden söküyor" ifadesinde bulundu.