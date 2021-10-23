Ahmet Takan: Erdoğan, Soros’la masaya oturmadan otel odasında gizlice buluştu

Korkusuz yazarı Ahmet Takan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun T24’e verdiği röportajda söylediği, “Siz Soros’la hangi gerekçeyle fotoğraf çektirdiniz ve aynı masaya oturdunuz? En büyük Sorosçu Erdoğan’dır” ifadesini hatırlattığı bugünkü yazısında, 2003 yılında Recep Tayyip Erdoğan’ın gerçekleştirdiği o görüşmenin bir gece öncesinde Soros’la otel odasında görüştüğünü yazdı.

Öte yandan Takan yazısında ayrıca, “Gördüğüm ve şok olduğum bazı acı gerçekler yüzünden Davos zirvesi öncesi Abdullah Gül’den beni affetmesini ve istifamı kabul etmesini çok kez sözlü olarak istemiş fakat kendisi kabul etmemişti” notunu düştü.

Takan’ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

Şimdi nasıl bilmiyorum, o tarihlerde Davos zirvelerine gidenler bilir; küçücük bir yer olan Davos’ta öyle büyük lüks oteller yoktu. Az sayıda butik otel mahiyetinde otellerde yer bulmak imkansızdı. O yüzden, Türkiye’den gelen heyete pansiyon tipi evler kiralandı. Başbakan Abdullah Gül ile AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan aynı otelde aynı katta kalıyorlardı. Ben, Ahmet Davutoğlu, Gürcan Türkoğlu ve Hüseyin Avni Karslıoğlu’da bir eve yerleşmiştik. Sabahın köründe kalkar otele yetişir, gece yarısı tekrar pansiyonumuza dönerdik. O çok yoğun program arasında bir gün beni şok eden ve o günlerde Başbakan baş danışmanlığı görevinden istifa düşüncemi kesinleştiren bir olaya şahit oldum.

Gün içinde kısa bir arayı fırsat bilip akşam saatlerinde Başbakan Abdullah Gül’ün çok önemli bir teması olduğu için kendisinin biraz odasında dinlenip uyumasını istedik. O zamanlar Abdullah Gül’ün kulak rahatsızlığı kamuoyunda bilinmiyor, biz de herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için kendisini sık sık dinlendirirdik. Abdullah Gül’ü uyandırma saatini bildirip yatağına yatırdıktan sonra odasından çıktık, ben de aşağıya lobi bara indim. Baktım ki, Ahmet Davutoğlu gazetecilerle birlikte o çok uzun meşhur sohbetlerinden birini ediyor. Hiç ortama bulaşmadan biraz hava alayım ve gün kararmadan biraz da Davos manzarası seyredeyim diye kendimi otel kapısının önüne attım. Etrafı seyrederken bir de ne göreyim?

Kasketli, kabanının yakalarını kaldırmış ve tanınmamak için kafayı da içeriye doğru bükmüş bir adam otel kapısından içeriye giriyor. Kısa bir tereddütten sonra o adamın Soros olduğunu fark edip, usulca peşinden gittim. Soros efendi, merdivenleri çıkıp Abdullah Gül ile Tayyip Erdoğan’ın kaldığı kata doğru giderken içimden “Allah Allah, benim bildiğim bu adamın Gül ile planlanmış bir randevusu yok. Ne iş acaba?” diye geçiriyordum. Soros, kata geldiğinde Erdoğan’ın korumaları ve adamları apar topar Erdoğan’ın odasına aldı. Arkada da beni görünce içlerinden biri işaret parmağını dudaklarının üstüne götürerek bana sus işareti yaptı. Gül’ü uyandırmaya vaktimiz vardı. Soros, Erdoğan ile otel odasında görüşmesini yaptı ve geldiği gibi sessizce otelden ayrıldı. Uyanınca sordum, Abdullah Gül’ün randevudan haberi yoktu.

İşte o gördüğünüz haber-fotoğraf bir makyajdan ibaret!.. Öncesinde gizlenen bu görüşme var… İçerde ne konuşulduğuna gelince… İpucu vereyim; o tarihte Tayyip Erdoğan’ın siyasi yasağı kalkmamıştı…

Yazının tamamını okumak için tıklayın.