  • BIST 98.357
  • Altın 264,358
  • Dolar 5,4756
  • Euro 6,1412
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Ai Weiwei: Çin Hong Kong'daki göstericilere blöf yapıyor

» »
Hong Kong'da yaşanan gösterileri Deutsche Welle'ye değerlendiren muhalif sanatçı Ai Weiwei, Çin'i eleştirdi. Çinli sanatçı, Pekin'in göstericilere yönelik uyarıları ile blöf yaptığını savundu.
Ai Weiwei: Çin Hong Kong'daki göstericilere blöf yapıyor

Çinli muhalif sanatçı Ai Weiwei Hong Kong'da yaşanan gösterilere ilişkin Deutsche Welle'ye yaptığı değerlendirmede hükümeti müzakereler için alan bırakmamakla eleştirdi.

Hong Kong'da yönetimin Çin'in etkisi altında olduğunu söyleyen Ai Weiwei, "Onlar merkezi hükümetin bir parçası. Merkezi hükümeti dinliyorlar. Müzakere için alan bırakmayı istediklerini düşünmüyorum. Gösterilerin bu kadar uzun sürmesi ve Hong Kong'un istikrarı, ticareti ve gündelik hayatına bu kadar zarar vermesi de bu nedenden" diye konuştu.

Gösteriler sonucu çok sayıda gencin hayatını kaybettiğine dikkat çeken Ai Weiwei, "Hong Kong hükümeti bu durumu önemsemiyor. Sorunu çözmek için gerçekte bir tartışma ortamı hazırlamadılar" dedi.

"Çin blöf yapıyor"

Gösterilere ilişkin Çin'den gelen, "Eylemciler Çin'in gücünü hafife almamalı" açıklamasını da değerlendiren Ai Weiwei, bu yorumun Pekin'in nasıl bir hükümet olduğunu gösterdiğini söyledi. DW'ye konuşan Ai Weiwei, "Sesi çıkan herkese karşı aynı tonu kullanıyorlar. Bu çok karmaşık bir durum ve bence şimdi blöf yapıyorlar" dedi.

Hong Kongluların ruh halinde bir değişim olduğunu vurgulayan Çinli muhalif sanatçı, "Bence yeni nesil bu mücadele ile kendisini eğitiyor ve çok daha azimliler. Çok akıllılar. Çok mantıklılar ve kolay geri adım atmayacaklar" dedi.

Hong Kongluların talebinin açık olduğunu söyleyen Ai Weiwei, "Hong Kong hükümetinden barışçıl gösteri düzenlemeyi, polis şiddetine başvurulmamasını ve gözaltına alınan tüm göstericilerin serbest bırakılmasını istediler. Bunlar fazla bir talep değil" dedi.

Hong Kong'daki gösteriler

Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı özel idari bölge statüsündeki Hong Kong, Çin aleyhine faaliyet gösterdiği tespit edilen vatandaşlarını Pekin makamlarına teslim etmeyi de kapsayan suçluların sınır dışı edilmesine yönelik bir yasa tasarısı hazırlamıştı.

Yoğun tepkilere neden olan yasa tasarısı, Haziran ayında başlayan kitlesel gösterileri tetiklemişti. Protestolar, 22 yıl önce tekrar Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlanan Hong Kong'un o tarihten bu yana karşı karşıya olduğu en ciddi siyasi kriz olarak nitelendiriliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sel suları ile şehre gelen timsah, köpeğe saldırdı (Video)02 Ağustos 2019 Cuma 14:03
  • Yapay dalga havuzunda arıza: Tsunami gibi insanlara vurdu, 44 kişi yaralandı (Video)31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:25
  • Pakistanlı muhabir sel içinde haber sundu: Sadece kafası ve mikrofonu görünüyor (Video)30 Temmuz 2019 Salı 13:54
  • Rusya’da ayı, balık fabrikası çalışanlarını böyle korkuttu (Video)30 Temmuz 2019 Salı 10:58
  • Hong Kong'da protestolar sürüyor28 Temmuz 2019 Pazar 09:48
  • Rusya'da polis muhalif siyasetçiyi kanepesiyle ofisinden çıkarıp gözaltına aldı26 Temmuz 2019 Cuma 14:44
  • Kim: Yeni taktik füze denemesi Güney Kore için bir uyarı26 Temmuz 2019 Cuma 11:32
  • Tayvan'da erkek lise öğrencilerine okulda etek giyme izni verildi25 Temmuz 2019 Perşembe 10:14
  • Güney Kore’den Rus jetlerine 360 kez uyarı ateşi: Rusya soruşturma istiyor24 Temmuz 2019 Çarşamba 10:30
  • Güney Kore Rus askeri uçağına ateş açtı23 Temmuz 2019 Salı 11:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti