Akansoy: Bu Rezalete Sessiz Kalmayacağız

CTP Genel Sekteri Akansoy, bugün Ersin Tatar’ın Karpaz bölgesinde UBP adaylarını tanıttığını öne sürerek, “Ne anayasa ne yasa ne tarafsızlık ne de siyasi etik… Tatar, ben yaparım olur diyor” dedi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) seçim çalışmalarına destek verdiğini ileri sürdü.

Ersin Tatar’ın seçimlere 15 gün kala sahaya indiğini iddia eden Akansoy, “Ne anayasa ne yasa ne tarafsızlık ne de siyasi etik… Tatar, ben yaparım olur diyor” dedi.

Akansoy, bugün Ersin Tatar’ın Karpaz bölgesinde UBP adaylarını tanıttığını ifade ederek, “Bu rezalete sessiz kalmayacağız” dedi.