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Akıncı: “Bize yetecek suyun vanası da elektriğin şalteri de kendi elimizde olmalı”

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Cumhurbaşkanı ve Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Akıncı, “Bize yetecek suyun vanası da elektriğin şalteri de kendi elimizde olmalıdır” ifadelerini kullandı.
Akıncı: “Bize yetecek suyun vanası da elektriğin şalteri de kendi elimizde olmalı”

Cumhurbaşkanı ve Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Mustafa Akıncı Korkuteli, Geçitkale, Akova ve Yıldırım’ı ziyaret ederek yurttaşlarla bir araya geldi. Yurttaşların ülke gündemi ile ilgili görüşlerini dinleyen Cumhurbaşkanı Akıncı, soruları da cevapladı.

Ziyaret ettiği  köylerdeki yurttaşların son günlerde su kesintilerinden dolayı yaşamakta oldukları sorunları gündeme getirmesi  üzerine, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ile temas kuran Cumhurbaşkanı Akıncı, Türkiye’den Geçitköy Barajı’na su akışının yeniden başlaması için yürütülen çalışmaların son durumu hakkında bilgi alarak yurttaşlara aktardı.

Türkiye’den su temini geçtiğimiz Ocak ayında patlayan borular nedeniyle durmuştu. Cumhurbaşkanı Akıncı, ilgili bakandan alınan bilgiler ışığında çalışmaların 15 Eylül’de tamamlanmasının hedeflendiği yönündeki bilgiyi yurttaşlarla paylaştı.

Cumhurbaşkanı ve bağımsız cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, 8 ay önce arızanın yaşandığı günlerde Geçitköy Barajı’nı yerinde inceleyerek, su sıkıntısının yaşanmaması için, kendi kaynaklarımızın da en iyi şekilde korunup kullanılmasının önemine vurgu yaptığını anımsattı. O günlerde tamir çalışmalarının açıklanandan daha uzun sürebileceği uyarısını da yaptığını, hatta bu yüzden haksız eleştirilere muhatap olduğunu da ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, “O günlerde arızanın bir- iki ayda giderileceği ve su akışının yeniden başlayacağı açıklanmıştı. Ancak görüldüğü gibi öyle olmadı” dedi.

“ÖNCE KENDİ KAYNAKLARIMIZA SAHİP ÇIKALIM”

Öncelikle topraklarımıza düşen  her damla suya sahip çıkma bilinci ile hareket edilmesinin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Akıncı, bu bilincin özellikle kış aylarında denizlere akıp giden su konusunda da gösterilmesinin büyük önem taşıdığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı şöyle dedi:

“Önceliği her zaman kendi kaynaklarımıza ve kendi üretimimize vermeliyiz. Kendi kendimize yeterli olmak durumundayız. Kendi kaynaklarımıza sahip çıkmak, onları korumak ve geliştirmek önceliğimiz olmalıdır. Türkiye’den su gelmesi elbette önemli bir mühendislik başarısıdır. Bunun önemini ve yararını inkar edemeyiz.

Ancak unutmamalıyız ki küresel ısınmanın da etkisiyle Türkiye’nin de su kaynakları azalmakta, bu nedenle de kendi kaynaklarımızın önemi daha da artmaktadır. Bu su için de, elektrik için de böyledir. Yaşadıklarımızdan tecrübe edinmekteyiz. Kendi kaynaklarımıza ek olarak elbette uygun koşullarda Türkiye’den su da elektrik de alabiliriz. Ne var ki Türkiye ne kadar bize yakın kardeş bir ülke olursa olsun; bize yetecek suyun vanası da elektriğin şalteri de kendi elimizde olmalıdır.”

Toplumumuzun  gündeminde salgın konusunun ilk sırada geldiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Akıncı, “İki ayı aşkın bir süre sıfırlanan Covid 19 vakalarının, açılımın ardından yeniden başlayarak artması, açılım sürecinin doğru yönetilmediğini gösteriyor” dedi.

GİRİŞLERDE KARANTİNA UYGULAMASI GEREKLİ

Girişlerde karantina uygulamasının, halk sağlığını korumak için gerekli olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bunu sağlık uzmanları söylüyor. Girişte test yapılıyor, test sonucu çıkana kadar karantina uygulaması olmadığı için halkın arasına karışılıyor. Test sonucu pozitif çıktığında ise olan o saate kadar zaten oluyor. Sağlık uzmanları karantina uygulamasının gerekliliğini ortaya koyuyor ama hükümet başka gerekçelerle kendi arasında bile bu konuda uzlaşıp bir karar alamıyor” dedi.

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