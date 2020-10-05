Akıncı: Kıbrıs Türk halkının kendi aklı ve vicdanıyla sandık başına giderek kararlılıkla cevabını verecek

Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, Tatlısu ve Esentepe bölgesini ziyaret ederek yurttaşlarla görüştü, Esentepe bölgesindeki dükkanları da gezerek esnafla buluştu, ardından da Plaj Veloybolu turnuvasındaki sporcuları ziyaret ederek başarılar diledi.

Bölge ziyaretlerinde görüş ve düşüncelerini açıklayarak halkın sorularını da cevaplayan Akıncı, 11 Ekim’deki seçime artık kısa bir zaman kaldığını belirterek Kıbrıs Türk halkının kendi aklı ve vicdanıyla sandık başına giderek kararlılıkla cevabını vereceğini kaydetti. Kıbrıs Türk halkının güven ve kararlılıkla iradesine, kültürüne, özgürlüğüne, inançlarına sahip çıkacağını belirten Akıncı, Halkın ortaya koyacağı iradeye herkesin saygı göstermesi gerektiğini kaydetti.

Akıncı, bu toplumun kendini 45 yıldır tanıdığını, bu ülkede 4- 5 gün bile bulunmayan kişilerin kendisini Kıbrıs Türk halkına anlatmaya çalıştığını ancak boşuna uğraştıklarını belirtti. Müdahalelerin yanı sıra kendisine yönelik hakaret ve tehditler ile birlikte asılsız iddiaların da olduğunu belirten Akıncı, “Türkiye kanallarının birinde Azerbaycan’a destek vermediğim bile iddia edildi. Azeri kardeşlerimize desteğimizi hem yazılı açıklama ile hem de çıktığımız her programda belirttik. Zaten açıklamamız Azeri haber kanallarında da yayınlandı” ifadelerini kullandı. Akıncı, tartışmaların asılsız iddialar üzerinden değil, fikirler üzerinden yapılmasının önemine vurgu yaptı.

Bir soru üzerine görev süresi boyunca tarafsız, bağımsız kimliğini koruduğunu, Yüksek Kamu Denetçisi (Ombudsman), YÖDAK ve Kamu Hizmeti Komisyonu başkanlığı atamalarında bunu ispatladığını belirten Akıncı, halkın da beklentisinin zaten bu olduğunun altını çizdi. Akıncı, Cumhurbaşkanlığının parti başkanlığı zihniyeti ile yapılacak bir görev olmadığını kaydetti.

Geçtiğimiz Cuma gün video konferans aracılığı ile BM Genel Sekreteri Guterres ile görüşmesine yönelik UBP Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar’ın yaptığı ‘Genel Sekreter Akıncı’ya yardımcı olsun diye bunu yaptı’ şeklindeki değerlendirmesinin anlamsızlığna dikkat çeken Akıncı, Sn. Tatar Anastasides ile görüşen Genel Sekreter bizim liderimiz ile de görüşmeli’ diyeceğine, niye görüştü? diye sorgulamaktadır. Sonra da aynı kişi bu adada eşitlik, hem de egemen eşitlik istediğini söyleyebilmektedir“ dedi.

“Hepiniz Katılım Göstermekle Şampiyonsunuz “

Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı ziyaretleri çerçevesinde plaj veloybolu turnuvasına da giderek sporculara başarılar diledi. Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan tarafından karşılanan Akıncı, burada gençlere yönelik kısa bir de konuşma gerçekleştirdi.

“Bu işin kaybedeni yoktur, spordan daha güzel birşey de yoktur, hepiniz sonuç ne olursa olsun katılım göstermekle benim gönlümde şampiyonsunuz” diyerek sözlerine başlayan Akıncı, “Tüm amaç ve uğraşımız Kıbrıs Türk gençlerinin uluslararası alanda yerini alması adınadır” dedi. Kıbrıs Türk gençliğinin en az Rum gençleri kadar uluslararası arenada, turnuvalarda yerini alması için sonuna kadar uğraşacağını belirten Akıncı, bunun bir insanlık hakkı olduğunu, Kıbrıs Türk gençliğinin de bu hakkın en doğal sahipleri olduğunu ifade etti.

“Gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak spor, kültür ve sanat alanlarında bulunmaları en güzelidir” diyen Akıncı, bu ve bezneri etkinliklere katkı koyan herkesi yürekten kutladığını kaydetti.