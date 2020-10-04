Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya Mağusa'da gençlerden yoğun ilgi...

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Mağusa’da dün akşam üstü gençlerle bir sohbet ortamında bir araya geldi.

DETAY SOSYAL MEDYA - Hanife Lefkaralı

Mağusalı gençlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte samimi bir sohbet yapıldı.

Akıncı gençlerin sorularını cevapladı; görüşlerini dinledi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Mağusalı gençler ile buluşmasında "Uluslararası hukuk içinde, kendi özgür ve özgün kimlikleri ile çağdaş medeni bir düzende yaşamak gençlerimizin en doğal hakkı. Kıbrıs sorunun çözümü de en çok gençlerimizin yararına olacaktır. Güven ve kararlılıkla hep beraber yolumuzda ilerlemeye devam edeceğiz." dedi.