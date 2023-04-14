AKSA Tesislerine Elektrik Hatlarına Ve İşlerine Zarar Vermeye Teşebbüs Ve Mülke Tecavüz

13.04.2023 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, M.N.(E-38) ve M.K.(E-36), Kalecik’te faaliyet gösteren Aksa Elektrik Santraline ait jeneratöre giden yakıt vanasını kapatıp devre dışı bırakmak maksadıyla, Aksa Elektrik Santralinin doğu kısmında bulunan çevre tellerini kaldırıp, santralin bahçesine izinsiz girerek mülke tecavüz ettikleri sırada, güvenlik görevlileri tarafından tespit edilmişlerdir.
Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.