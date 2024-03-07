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Aktör Alec Baldwin'in prova yaptığı silaha gerçek mermi yerleştiren Gutierrez-Reed suçlu bulundu

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Baldwin, kendisine silahta gerçek mermi olmadığı ve sette de olmaması gerektiği söylendiği için sorumlu olmadığını savunuyor.
Aktör Alec Baldwin'in prova yaptığı silaha gerçek mermi yerleştiren Gutierrez-Reed suçlu bulundu

ABD'de "Rust" filminin setinde Alec Baldwin'in prova yaptığı silaha gerçek mermi yerleştiren ve silahın ateş alması sonucu görüntü yönetmeninin ölümüne neden olan Hannah Gutierrez-Reed kasıtsız adam öldürmekten suçlu bulundu.

Ekim 2021'de film setinde görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'e silah doğrultan Baldwin, silahın ateş alması sonucu görüntü yönetmenini öldürmüş ve yönetmen Joel Souza'yı da yaralamıştı.

Kararın okunmasının ardından savcılar Gutierrez-Reed'in gözaltına alınmasını talep etti ve bu talep kabul edildi.

Savcılar ayrıca, sette bulunan altı gerçek merminin çoğunlukla aynı özellikleri taşıdığını ve filmin tedarikçisinden alınan gerçek mermilerle eşleşmediğini söyledi.

Duruşmada savcılar Gutierrez-Reed'in gerçek mermileri tespit edebilecek standart silah güvenliği protokollerini atladığını iddia etti.

Gutierrez-Reed yargıç tarafından suçlu bulunursa 18 aya kadar hapis ve 5 bin dolar para cezasına çarptırılabilecek. Avukatı Jason Bowles, jürinin kararını temyize götüreceğini söyledi

Gutierrez-Reed'in ne kadar ceza alacağı ileri bir tarihte açıklancak.

"Rust" dizisinin başrol oyuncusu ve ortak yapımcısı Baldwin, ocak ayında jüri tarafından kasıtsız adam öldürme suçlamasıyla itham edilmişti. 

 

Kasıtsız adam öldürme suçlamasıyla karşı karşıya olan aktör Baldwin temmuz ayında mahkemeye çıkacak. 

Baldwin, kendisine silahta gerçek mermi olmadığı ve sette de olmaması gerektiği söylendiği için sorumlu olmadığını savunuyor.

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