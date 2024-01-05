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Alkollü İçki Satışı Yapan İşletmede Gümrüksüz Elektronik Sigara Tasarrufu Tespit Edildi

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Elektronik Sigara Satışında Gümrüksüz Ürün Tespit Edildi: Lefkoşa'daki İşletme Hakkında İşlem Başlatıldı
Alkollü İçki Satışı Yapan İşletmede Gümrüksüz Elektronik Sigara Tasarrufu Tespit Edildi

Lefkoşa'da Elektronik Sigara Skandalı: Alkollü İçki Satışı Yapan İşletmede 123 Adet Gümrüksüz Ürün Tespit Edildi"

04 Ocak 2024 tarihinde, Lefkoşa'da faaliyet gösteren bir alkollü içki satışı yapılan işletme, Lefkoşa Polis Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontrolde, toplamda 123 adet elektronik sigaranın gümrüksüz olarak tasarruf edilip satışa sunulduğu tespit edildi. Bahse konu işyeri işletmecisi H.O.(E-45) hakkında yasal işlem başlatılarak soruşturma süreci başlatıldı. Olayla ilgili detaylı inceleme devam ediyor

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