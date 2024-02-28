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Alkollü Sürücünün Dikkatsiz Dönüşü Kaza Getirdi: Girne'de Olaylı Gece

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Girne'de Alkollü Sürücünün Kaza Girişimi: Araç Park Yerine Dönüşte Çarpıştılar
Alkollü Sürücünün Dikkatsiz Dönüşü Kaza Getirdi: Girne'de Olaylı Gece

Girne’de Alkollü Sürücünün Yol Vermeden Kaza Yaptığı Trajik Olay

27 Şubat 2024 tarihinde, Girne’nin Kurtuluş Caddesi üzerinde saat 23:30 civarında meydana gelen trafik kazası, alkollü sürücünün dikkatsizliğinin vahim sonuçlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Bahattin Özelcanat (E-42) isimli sürücü, 209 miligram alkollü içki etkisi altında yönetimindeki RT 366 plakalı salon aracıyla batı istikametine doğru ilerlerken, karşı yönden gelen araçların yol vermesini beklemeden dikkatsizce sağ şeride yönelerek araç park yerine dönüşe geçti.

Bu ani dönüş manevrası, karşı yönden gelen Ali Bal (E-46) yönetimindeki FR 772 plakalı aracın önünü tıkadı ve kaçınılmaz bir çarpışma yaşandı. Neyse ki, kaza sonucunda herhangi bir yaralanan olmadı. Ancak, bu tür dikkatsizce yapılan manevraların potansiyel tehlikeleri bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu.

RT 366 plakalı aracın sürücüsü Bahattin Özelcanat, olayın ardından tutuklanarak adli makamlara sevk edildi. Soruşturma süreci devam etmekte olup, kazanın detayları adli ve trafik yetkilileri tarafından titizlikle incelenmektedir.

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