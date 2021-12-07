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Alman Baba, Eşini Ve 3 Çocuğunu Öldürüp İntihar Etti

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Alman Baba, Eşini Ve 3 Çocuğunu Öldürüp İntihar Etti
Alman Baba, Eşini Ve 3 Çocuğunu Öldürüp İntihar Etti

Almanya'da eşini ve 10, 8 ve 4 yaşlarındaki 3 çocuğunu öldüren baba, daha sonra intihar etti. Ardından bıraktığı mektupta, babanın sahte aşı kartı yüzünden korktuğunu ve çocuklarının elinden alınacağı için bu olayı yaptığı belirtildi.

Almanya'nın Brandenburg eyaletindeki Königs Wusterhausen kasabasında bir aile dramı yaşandı.

BİR AİLE YOK OLDU

Beş kişilik ailede, 40 yaşındaki baba David R. önce eşini daha sonra ise 10, 8 ve 4 yaşlarındaki 3 çocuğunu öldürüp intihar etti.

MEKTUP BIRAKMIŞ

Başsavcı Gernot Bantleon yaptığı açıklamada, eşini ve çocuklarını öldüren babanın intihar etmeden önce mektup bıraktığını söyledi. Baba David'in sahte aşı kartı yüzünden korktuğunu ve çocuklarının elinden alınacağına dair endişeler taşıdığını söyleyen Bantleon, olayın bu yüzden gerçekleştiğini belirtti. Yetkililer, hayatını kaybedenlerin silahla öldürüldüğünü açıkladı.

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