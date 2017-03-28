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Alman basını: MİT Almanya'da casusluk yapıyor

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Alman basını: MİT Almanya'da casusluk yapıyor
Alman medyasında yer alan haberde, Türk istihbarat birimlerinin Almanya’da Gülen yapılanması ile bağlantısı olduğu iddia edilen Türkleri takip ettiği öne sürüldü. Alman makamlarının bu kişileri uyardığı belirtildi.

Alman gazetesi Süddeutsche Zeitung'un NDR ve WDR televizyon kanalları ile yürüttüğü ortak araştırma sonucunda hazırlanan haberde, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Gülen yapılanması ile bağlantı içinde olduğu iddia edilen Türklerin isimlerinin yer aldığı bir liste oluşturduğu öne sürüldü.

Haberde listede 300'den fazla kişi ile Gülen yapılanmasına yakınlığı ile bilinen 200 kadar dernek, okul ve diğer kuruluşun isminin yer aldığı belirtildi. Ayrıca listede isimlerin yanı sıra adres, cep ve sabit telefon numaraları ile söz konusu kişilere ait bazı fotoğrafların bulunduğu ifade edildi.

Türkiye listeyi Almanya'ya verdi

Haberde, MİT Başkanı Hakan Fidan'ın şubat ayında yapılan Münih Güvenlik Konferansı sırasında Almanya'da dış istihbarat teşkilatı BND'nin başkanı Bruno Kahl'e söz konusu listeyi verdiği belirtildi. BND Başkanı Kahl'ın da listeyi federal hükümete, Almanya'da iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı'na, Federal Emniyet Teşkilatı ile eyaletlerdeki emniyet birimlerine gönderdiği kaydedildi. Haberde, listenin değerlendirildiği ve fotoğrafların çoğunun gizlice, gözetleme kameraları tarafından çekildiğinin tespit edildiği belirtildi.

Türk hükümeti, 15 Temmuz darbe girişiminden Gülen yapılanmasını sorumlu tutuyor. Ancak BND Başkanı Bruno Kahl, geçen hafta Der Spiegel dergisine verdiği mülakatta, Türk hükümetinin bu iddiası konusunda "ikna olmadıklarını” dile getirmişti. Kahl, Türkiye'nin 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında Gülen yapılanmasının olduğu konusunda kendilerini “çeşitli yollardan ikna etmeye çalıştığını ancak bunun şu ana kadar gerçekleşmediğini” belirtmişti.

Türklere bilgi veriliyor

Süddeutsche Zeitung'un NDR ve WDR ile ortak araştırması sonucunda yayımlanan haberde ayrıca Alman makamlarının da listede yer alan Türkleri uyarmaya başladığı belirtildi. Aşağı Saksonya Eyaleti'nde Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın, Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nde ise Eyalet Emniyet Teşkilatı'nın Türkleri takip edildikleri konusunda uyarma görevini üstlendiği belirtildi.

Almanya'da Gülen yapılanmasına yönelik casusluk iddiaları geçen aylarda da gündeme gelmişti. Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı'na yakınlığı ile bilinen Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı çalışan bazı imamların Gülen yapılanması hakkında Ankara'ya istihbarat bilgileri gönderdiği iddia edilmişti.

Bu iddialar üzerine Alman Federal Başsavcılığı şubat ayında soruşturma başlatmıştı.

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