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Almanya Başbakan Yardımcısı: AB’nin dağılması artık ihtimal dahilinde

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Almanya Başbakan Yardımcısı: AB’nin dağılması artık ihtimal dahilinde
Başbakan Yardımcısı Sigmar Gabriel, Almanya’nın Euro bölgesinde kemer sıkma politikaları konusundaki ısrarının, Avrupa’yı her zamankinden daha fazla bölüşmüş hale getirdiğini ve Avrupa Birliği’nin dahılma ihtimalinin ufukta belirdiğini açıkladı.

Almanya’da Başbakan Angela Merkel’in Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) partisinin iktidar ortağı olan Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD)’nin lideri Sigmar Gabriel, Avrupa Birliği’nin geleceği ile ilgili çarpıcı yorumlarda bulundu.

Der Spiegel dergisine konuşan Gabriel, Fransa ve İtalya gibi ülkelerin mali açıklarını azaltmaya yönelik çabalarının Avrupa’yı siyasi risklerle karşı karşıya bıraktığını açıkladı.

Daha önce de Ekonomi Bakanlığı yapan Gabriel, “Geçmişte Başbakan Merkel’e hangisinin Almanya için daha zararlı olacağını sormuştum: Fransa’nın yarım puan daha fazla bütçe açığı vermesi mi yoksa aşırı sağcı Marine Le Pen’in Cumhurbaşkanı olması? Bu güne kadar bir cevap alamadım” ifadelerini kullandı.

Sigmar Gabriel muhafazakarların yatırımdan çok mali disipline önem vermesinin Avrupa ülkelerinde aşırı sağcı liderlerin başa gelmesinde etkili olduğunu açıklarken, artık AB’nin parçalanamaz bir bütün olarak değerlendirilemeyeceğini belirtti.

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