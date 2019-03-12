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Almanya-Fransa ortak meclisine Paris'ten onay

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Almanya ile Fransa arasında ortak bir meclis kurulmasını öngören anlaşma Fransa Ulusal Meclisi'nde onaylandı. Anlaşma Almanya Federal Meclisi'nde de onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek.
Almanya-Fransa ortak meclisine Paris'ten onay

Almanya ile Fransa arasında ortak bir meclis kurulmasını ve yılda iki kere toplanmasını öngören anlaşma Fransa Ulusal Meclisi'nde onaylandı.

Anlaşmanın Almanya Federal Meclisi Bundestag'da onaylanmasının ardından her iki meclisten 50 milletvekilinin katılımıyla oluşturulacak yeni meclis iki ülke arasında derinleştirilmesi öngörülen işbirliği süreçlerini takip edecek.

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, Almanya ve Fransa arasında 1963 yılında Elysee Sarayı'nda imzalanan ve bu yıl da Almanya'nın Belçika sınırındaki Aachen kentinde Angela Merkel ve Emmanuel Macron'un imzalarıyla yenilenenanlaşma uyarınca oluşturulacak meclis iki ülkenin parlamentolarında ortak kararların çıkarılmasında teklif verebilecek.

MELENCHON KARŞI

Fransa Ulusal Meclis Başkanı Richard Ferrand Pazartesi günkü oylamadan çıkan sonucu memnuniyetle karşıladığını belirtirken, açıklamasında "Böylesine özgün bir parlamenter grup oluşturmak ilişkilerimizin ne denli yoğun olduğunun göstergesidir" ifadesini kullandı.

Ancak Fransa parlamentosundaki siyasi yelpazenin en solunda yer alan Jean-Luc Melenchon, iki ülke arasında ortak bir meclis oluşturulmasına karşı çıkıyor.

Pazartesi günkü oylama sonrası konuşan Melenchon, Fransa'nın güneydeki komşularıyla Almanya'dan daha fazla ortak yanı olduğunu vurguladı ve söz konusu meclisin oluşturulmasının diğer Avrupa ülkeleri tarafından olumsuz algılanabileceğini kaydetti.

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