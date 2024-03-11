Almanya: Turistleri yamaçtan iten genç Amerikalı'ya ömür boyu hapis cezası

Almanya'nın ünlü Neuschwanstein şatosu yakınlarında geçen yaz iki Amerikalı turisti yamaçtan aşağı iterek birinin ölümüne, diğerinin ise ölümcül şekilde yaralanmasına neden olan Amerikalı genç ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Kempten Eyalet Mahkemesi 31 yaşındaki genci cinayete teşebbüs ve ölümle sonuçlanan tecavüz suçlarından da mahkum etti.

Almanya'daki mahremiyet yasaları uyarınca resmi makamlar failin ve kurbanların kimliklerini açıklamadı.

Ancak olayın yaşandığı dönemde kurbanların aile ve arkadaşlarının bildirdiğine göre, uçurumdan düşerek ölen 21 yaşındaki turist Eva Liu ve hayatta kalan 22 yaşındaki arkadaşı Kelsey Chang olarak duyurulmuştu. Her ikisinin de Illinois Üniversitesi'nden yeni mezun olduğu bilgisi verildi.

Şüpheli suçlamaları kabul etti

Alman hukuk sisteminde sanıklar açısından resmi bir uygulama olmamasına karşın, zanlı 19 Şubat'ta başlayan duruşmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmişti.

Saldırı 14 Haziran'da Almanya'nın en ünlü turistik mekanlarından biri olan Neuschwanstein şatosuna bakan Marienbruecke köprüsünün yakınlarında yaşandı.

Savcıların mahkemeye sunduğu iddianameyee göre zanlı iki kadınla bir yürüyüş yolunda tesadüfen karşılaştı ve şatonun manzarasını seyretmek bahanesiyle köprünün yakınlarında ana yoldan uzaklaştırdı.

Neuschwanstein şatosu ve Pollat geçidinin görünümüKarl-Josef Hildenbrand/(c) Copyright 2023, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

Zanlı önce 21 yaşındaki genç kadını zorla yere yatırarak soymaya çalıştı. Diğer kadın arkadaşını kurtarmaya çalıştığı sırada arbede yaşandı ve zanlı, yardım etmeye çalışan kadını dik bir yamaçtan aşağı itti. Yaklaşık 50 metre düşen kadın başından yaralandı ancak hayatta kalmayı başardı.

Savcıların iddiasına göre zanlı daha sonra diğer kadının boğazını sıkarak bilincini yitirmesine yol açtı ve sonrasında tecavüz ederek yamaçtan aşağı itti. Genç kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Mahkeme başkanı Christoph Schwiebacher, sanığın ağır işlediği suçlardan dolayı ülke yasalarında genel anlamda kabul edilen 15 yıl sonra serbest bırakılma uygulamasından yararlanamayacağının altını çizdi