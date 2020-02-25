  • BIST 115.220
  • Altın 322,298
  • Dolar 6,1022
  • Euro 6,6240
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAGürkut, koronavirüsten korunma önlemlerini yineledi

Almanya'da araç karnaval geçit törenine daldı, 30 yaralı var

» »
Hessen eyaletindeki Volkmarsen'de bir aracın karnaval geçit törenine daldığı ve 30 kişinin yaralandığı bildiriliyor. Saldırı olasılığının ihtimal dahilinde olduğu belirtiliyor.
Almanya'da araç karnaval geçit törenine daldı, 30 yaralı var

Almanya'nın Hessen Eyaleti’ndeki Volkmarsen’de düzenlenen Rosenmontag (Güller Pazartesisi) karnaval kutlamaları sırasında polisin açıklamasına göre TSİ 16:45’de bir aracın kentteki karnaval geçit törenine daldığı ve aralarında çocukların da olduğu 30 kişinin yaralandığı bildiriliyor. Karnaval alayına dalan aracın sürücüsünün gözaltına alındığı duyuruldu.

Frankfurt Emniyet Müdürü Gerhard Bereswill olayda 30 kişinin yaralandığını ve yaralıların yedisinin durumunun ağır olduğunu açıkladı. Frankfurt Başsavcılığı ve Hessen Emniyet Teşkilatı'nın açıklamasında araç sürücüsünün de olayda yaralandığı ve tedavi altında olduğu, sağlık durumu el verir el vermez hakim önüne çıkarılacağı belirtildi.

Hessen İçişleri Bakanlığı, mevcut ipuçları dikkate alındığında şu an itibarı ile saldırı olasılığının ihtimal dahilinde olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Hessen Kamu Radyo Televizyon Kurumu HR’in bildirdiğine göre, gösteriler sırasında Mercedes marka gri renkli bir araç kalabalığa daldı. HR sürücünün 29 yaşında bir Alman olduğunu bildiriyor. Görgü tanıkları, sürücünün fren yerine gaza bastığını iddia ediyor. Volkmarsen'de yaklaşık 7 bin kişinin yaşadığı belirtiliyor.

Olayın sürücünün sağlık nedenleriyle yaşanan bir kaza mı, araçtaki teknik arızadan kaynaklı bir olay mı, yoksa saldırı mı olduğu konusunda açıklama yapılmazken, incelemelerin henüz sürdüğü belirtiliyor.

Hessen Polisi, bütün eyalette gece yapılması planlanan karnaval geçit törenlerinin de iptal edildiğini duyurdu. İlaveten, vatandaşları spekülasyona neden olacak paylaşımlar yapmamaya çağırdı. Elinde görsel veya bilgi olanların yükleyebilmesi için de polisin bir sayfa oluşturduğunu açıkladı.

Volkmarsen Belediye Başkanı: Şoktayız

Volkmarsen Belediye Başkanı Hartmut Linnekugel "Olay hepimizi derinden sarstı, şoktayız" dedi. Belediye binasında Salı gününe kadar hizmet verecek bir acil durum merkezi açıldığı belirtildi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Volkmarsen ile ilgili yaptığı paylaşımda “Herkesin en kısa zamanda iyileşmesini umuyoruz. Onlara, ailelerine ve karnaval geçidinde olanlara güç diliyorum. Tüm kalbimle bölgedeki acil durum ekiplerine de teşekkür ediyorum” dedi.

Perşembe günü başlayan ve bugün zirveye ulaşan karnaval kutlamaları çerçevesinde Ren Nehri'nin geçtiği kentler başta olmak üzere sokaklarda kostümlü geçit törenleri düzenleniyor. Geçit törenlerinde araçlardan kalabalığa şekerleme ve güller atıldığından çocuklu aileler genelde bu gösterilerde ön sıralarda yer alıyor.

Polisin kutlamalar sırasında bölgede görev yaptığı kaydedildi. Polis yaralıların durumu veya olayın nasıl meydana geldiği ile ilgili henüz açıklama yapmadı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İtalya'da virüsten ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi24 Şubat 2020 Pazartesi 19:35
  • Almanya'da araç karnaval alayına daldı, çok sayıda yaralı var24 Şubat 2020 Pazartesi 19:25
  • AB’den koronavirüs ile mücadele için 230 milyon euro yardım24 Şubat 2020 Pazartesi 13:31
  • İtalya'da Kovid-19 Salgınından Ölenlerin Sayısı 3'e Yükseldi24 Şubat 2020 Pazartesi 10:32
  • İtalya'da koronavirüs nedeniyle Venedik Karnavalı iptal edildi23 Şubat 2020 Pazar 18:17
  • Venedik Karnavalı koronavirüs nedeniyle iptal edildi23 Şubat 2020 Pazar 14:23
  • İngilteresiz AB Bütçede Uzlaşamadı23 Şubat 2020 Pazar 11:36
  • Avrupa’da koronavirüs paniği!22 Şubat 2020 Cumartesi 12:03
  • AB Liderleri Bütçe Konusunda Anlaşamadı22 Şubat 2020 Cumartesi 11:23
  • Ryanaır'in Başkanı Müslüman Erkeklerin "Fişlenmelerini" İstedi22 Şubat 2020 Cumartesi 10:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti