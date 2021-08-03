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Almanya'da bir tank ve uçaksavarı olan 84 yaşındaki adama 14 ay hapis cezası

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Almanya'da bir tank ve uçaksavarı olan 84 yaşındaki adama 14 ay hapis cezası
Almanya'da bir tank ve uçaksavarı olan 84 yaşındaki adama 14 ay hapis cezası

Alman mahkemesi, 2. Dünya Şavaşı'ndan kalma bir tank, bir uçaksavar ve birçok askeri teçhizat içeren kişisel bir cephaneye sahip olan 84 yaşındaki bir adamı hapis cezasına mahkum etti.

Kiel kentinde yaşayan adama ertelenebilir 14 ay hapis cezası ve 250 bin euro para cezası verildi.

Alman mahremiyet yasalarına göre adı açıklanmayan sanığın, 45 tonluk tank ve uçaksavar topunu önümüzdeki 2 yıl içinde bir müzeye veya koleksiyoncuya satmasına veya bağışlamasına hükmedildi.

Yetkililer, yasadışı askeri cephaneliği, Nazi dönemine ait eşyalarla ilgili yürüttükleri bir soruşturma kapsamında ortaya çıkardı. Yasa dışı yollarla askeri malzemelerin koleksiyonunu yapan adamın depolama tesisine 2015'te baskın yapılmıştı. Ayrıca aynı depoda, başka birine ait olduğu öğrenilen, Hitler'in başbakanlık binasının önünde duran iki bronz at heykeli de bulundu.

Mahkumun deposuna yapılan baskın sırasında yetkililer ayrıca makineli tüfekler, otomatik tabanca ve binden fazla mühimmat ele geçirdi.

Yerel basın, o sırada adamın silah koleksiyonunu gizlemediğini ve hatta tankı kötü bir kış sırasında kar küreme aracı olarak kullanmak üzere dışarı çıkardığını bildirdi.

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