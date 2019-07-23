  • BIST 102.164
  • Altın 259,571
  • Dolar 5,6881
  • Euro 6,3613
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Almanya’da camilere ve Sol Parti’ye bomba ihbarı

» »
Almanya’da, aşırı sağcı grupların adıyla camilere gönderilen bombalı saldırı tehditleri endişeye yol açıyor. Bugün Sol Parti’nin Berlin’deki parti merkezi de bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı.
Almanya’da camilere ve Sol Parti’ye bomba ihbarı

Almanya’da aşırı sağcı bir grubun adı kullanılarak camiler ile Sol Parti’ye yapılan bomba ihbarları güvenlik birimlerini teyakkuza geçirdi. Yapılan aramalar sonucunda bomba ihbarlarının asılsız olduğu ortaya çıktı.

Duisburg, Mainz ve Mannheim kentlerinde bugün Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı üç cami, bomba ihbarı üzerine boşaltıldı.

Duisburg polis yetkililerinin verdiği bilgilere göre sabah saatlerinde kentteki Merkez Camii’ne e-posta yoluyla yapılan bomba ihbarında, "öğleden sonra caminin girişine yerleştirilen bombanın patlayacağı” bilgisi yer aldı. Bunun üzerine caminin boşaltıldığı ve bomba arama köpekleri eşliğinde arama yapıldığı, herhangi bir patlayıcı tespit edilmediği açıklandı.

Güvenlik güçleri Mainz ve Mannheim kentlerinde de, DİTİB’e bağlı camiler için bomba ihbarı yapıldığı, yapılan aramalar sonucunda herhangi bir patlayıcı bulunmadığı bilgisini paylaştı.

Son iki haftada artan tehditler

Almanya’da son iki haftada birçok camiye bombalı saldırı tehdidi içeren e-postaların gönderilmesi endişelere yol açıyor.

Almanya’nın en büyük camisi olan, DİTİB’e bağlı Köln Merkez Camii'ne, 9 Temmuz'da gönderilen e-postada, "Volksfront” adlı aşırı sağcı bir örgütün imzası bulunuyordu.

11 Temmuz'da ise Münih'te iki camiye ve Iserlohn'da bir camiye bomba tehdidi içeren e-postalar gönderildi.

DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen, Almanya’daki 857 DİTİB camisinde güvenlik endişesi olduğunu açıklayarak bu ihbarlar karşısında Alman yetkililerden “dayanışma beklediklerini” açıkladı.

Sol Parti de boşaltıldı

Bugün ayrıca Sol Parti’nin Berlin’deki parti merkezi de e-posta yoluyla yapılan bomba ihbarı nedeniyle geçici olarak boşaltıldı. Güvenlik güçlerinin aldığı güvenlik önlemleri yapılan inceleme sonucunda kaldırıldı.

Hem Duisburg hem Berlin’de ihbarların yapıldığı e-postaların aşırı sağcı “Combat 18” grubu imzasıyla gönderildiği açıklandı.

“Combat 18” pek çok Avrupa ülkesinde aktif olan, şiddet eğilimli aşırı sağcı bir hücre. Bu grup, “Blood & Honour” (Kan ve Onur) adlı yasaklı Neonazi örgütünün silahlı kolu olarak görülüyor.

Bomba ihbarları ile ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Istakoz ile gündeme gelen Fransa Çevre Bakanı istifa etti16 Temmuz 2019 Salı 21:56
  • İtalya’da ırkçılara yönelik operasyonda ‘füze’ bulundu16 Temmuz 2019 Salı 10:19
  • Miçotakis Türkiye sınırında denetimi sıkılaştıracak15 Temmuz 2019 Pazartesi 21:53
  • İsveç’te paraşütçüleri taşıyan uçak düştü: Dokuz kişi öldü15 Temmuz 2019 Pazartesi 10:50
  • Merkel titriyor, Almanlar endişeleniyor12 Temmuz 2019 Cuma 13:30
  • Yunanistan’da en eski insanların kalıntıları bulundu11 Temmuz 2019 Perşembe 10:14
  • Öde öde bitmez: Hızlı internet altyapısını kurmakta yavaş kalan Belçika’ya AB’den 5 bin avro ceza10 Temmuz 2019 Çarşamba 12:31
  • Yunanistan'da faşist Altın Şafak (Hrisi Avgi) ilk sonuçlara göre Meclis dışında07 Temmuz 2019 Pazar 20:53
  • Mitsotakis 'in zaferini tebrik eden ilk yabancı lider Erdoğan07 Temmuz 2019 Pazar 20:42
  • Yunanistan'da seçimde oy kullanan seçmenlerin yüzde 23'ü 71 yaş ve üzeri07 Temmuz 2019 Pazar 19:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti