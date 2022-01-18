  • BIST 2.069,11
  • Altın 780.83570
  • Dolar 13.5263
  • Euro 15.4238
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKADikkat! Varyantla Birlikte Belirtiler de Değişiyor

Almanya’da Covid-19 rekoru kırıldı

» »
Dünyada Covid-19 vakaları artmaya devam ederken, Almanya'dan yeni bir rekor haberi geldi.
Almanya’da Covid-19 rekoru kırıldı

Dünyada Covid-19 vakaları artmaya devam ederken, Almanya'dan yeni bir rekor haberi geldi.

Robert Koch Enstitüsü (RKI), 100 bin kişilik bir yerleşim yerinde Covid-19'un bulaşma katsayısının (insidans) bir hafta içerisinde 387,9'den 553,2'ye yükselerek rekor kırdığını açıkladı.

Almanya’da önceki gün hükümetin aldığı Covid-19 önlemleri protesto edildi.

RKI tarafından açıklanan son 24 saatte ait verilere göre ise, Almanya'da 74 bin 405 yeni vaka tespit edildi ve toplam vaka sayısı da 8 milyon 74 bin 527'e yükseldi. Covid-19 nedeniyle 193 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı ise 115 bin 842 oldu. Bir hafta içinde Covid-19'a yakalanan kişi sayısı ise 460 bin 49 olarak açıklandı.

YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANLARI DA ARTIŞTA

Almanya'daki yoğun bakım servislerinde 20 bin 353 hastanın tedavi gördüğü açıklandı. Hastanelerde 4 bin 33 boş yatağın bulunduğu ve doluluk oranının da yüzde 81,7 olduğu belirtildi. Yoğun bakım servislerinde yatan Covid-19 hasta sayısı 2 bin 715 olarak açıklanırken, hastaların bin 628'inin solunum sistemine bağlı olduğu da öğrenildi.

Ülke genelinde 26 Aralık'ta başlatılan aşı kampanyalarında 83 milyon nüfusa sahip Almanya'da, 62 milyon 400 bin kişi 2 doz, 39 milyon 200 bin kişi ise 3 doz aşı oldu.

70 BİN KİŞİ ZORUNLU AŞIYA KARŞI YÜRÜDÜ

Almanya genelinde on binlerce kişi Covid-19 tedbirlerine ve muhtemel bir zorunlu aşıya karşı gösteri yaptı. Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, 70 binden fazla kişinin katıldığı protesto eylemlerinde maske takmayı reddeden göstericiler ve polis arasında arbede yaşandı.

RKI'nın tavsiyesi doğrultusunda iyileşen kişilerin Covid-19 önlemlerinden muaf tutulmasını sağlayan “iyileşmiş” statüsü artık sadece 3 ay geçerli olacak.

İyileşmiş olma statüsü, Almanya’da aşı sertifikası gibi karantina ve seyahat durumlarında çeşitli kolaylık sağlıyor. Bu zamana kadar geçerli olan uygulamada, bu statü hastalığın tespit edilmesinden 6 ay sonrasına kadar geçerliydi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rahvancıoğlu: Oy Verecek Seçmenler Değil Mücadele Arkadaşları Arıyoruz18 Ocak 2022 Salı 12:40
  • Ataoğlu: Engelsiz turizm genişletilecek18 Ocak 2022 Salı 12:26
  • Boykot Eylem Komitesi: Oy moy yok, boykot var boykot!18 Ocak 2022 Salı 12:16
  • Belediyeler Birliği'nde, Hayat Pahalılığı ve Belediyelerin Bütçeleri Ele Alınacak18 Ocak 2022 Salı 12:00
  • Sıcaklar 4 derece daha düşecek!18 Ocak 2022 Salı 11:54
  • “Oh Mis Gibi”nin galası 29 Ocak Cumartesi günü yapılıyor18 Ocak 2022 Salı 10:25
  • Ulaştırma Eski Bakanı Atakan: Teknik çalışması yapılmamış bir “balon” söylemden ibaret18 Ocak 2022 Salı 10:09
  • Taner Ulutaş yazdı... Federasyon, Konfederason, Mavi Vatan ve Eastmed Boru Hattı !.18 Ocak 2022 Salı 09:59
  • Denktaş: Dış hatlardan uçmamız ayrı Devlet olarak kabul edildiğimizin bir göstergesidir18 Ocak 2022 Salı 09:54
  • Hava Bugün Nasıl Olacak?18 Ocak 2022 Salı 09:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti