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Almanya‘da darbe planlayan Neo- Nazilere baskın

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Almanya‘da darbe yapıp anayasal sistemi değiştirmek isteyen 71 yaşındaki bir prens, bir kadın, hakim ve bir asker ile 25 kişilik aşırı sağcı grup yakalandı.
Almanya‘da darbe planlayan Neo- Nazilere baskın

Almanya’da mevcut siyasi ve anayasal sistemi devirip yeni bir “sistem kurma” çalışmaları  yapan Reichsbürger (aşırı sağcı, sözde imparatorluk yanlıları) adlı gruba eş zamanlı baskın düzenlendi.

Biri prens, biri hakim, bir rütbeli asker 25 aşırı sağcı gözaltına alındı, 52 kişi hakkında işlem yapıldı.

VİLLADA YAKALANDILAR

Başkent Berlin, Bavyera- Hessen – Baden Württemberg- Saksonya – Asagi Saksonya ile Thüringen eyaleti ve Avusturya‘da 137 yere baskın düzenlendi.

Alman GSG 9 özel timleri, Asayiş Dairesi ve çeşitli güvenlik birimlerinden 3000 polisin görev yaptığı “Gölge” adli operasyonda Berlin‘deki bir villa bölgesi olan Wannsee ile askeri kışla ilk olarak basıldı.

Sabah 06.00’daki baskında eski AfD partisi milletvekili ve kadın hakim Birgit M. (58) gözaltına alındı.

Üç dakika sonra diğer adreslere eşzamanlı baskınlar düzenlendi.

Terör örgütü olarak sınıflandırılan grubun Prens unvanı ile anılan 71 yasindaki Heinrich VIII. Reuss ile kadın hakimin liderliğinde hareket ettiği belirlendi.

PARA DESTEĞI BİR RUS’TAN

Gözaltına alınan diğer örgüt üyeleri ise şunlar; Maximilian E., Michael F., Paul G., Norbert G., Markus H., Frank H., Matthias H., Ruth L., Andreas M., Thomas M., Harald P., René R., Melanie R., Ralf S., Wolfram S., Thomas T., Marco v. H., Rüdiger v. P., eski AfD Belediye Meclis baskani  Christian W. ve Peter W.

Örgütün finansmanı olarak ise bir Rus vatandaşı Vitalia B. Ile iki Alman Alexander Q. ve Frank R. gözaltına alındı.

BİR DE HÜKÜMET KURMUŞLAR

Grubun etkili bir isminin Hessen eyaletinde olduğu açıklandı. “Rat- Meclis” şeklinde örgütlenen aşırı sağcı grubun, bir kabine kurduğu, adalet, dışişleri ve sağlık bakanlıkları kurduğu açıklandı.

Alman Federal Başsavcılığı, “Grubun Almanya‘daki mevcut sistemi yıkıp kendi amaçları doğrultusunda yeni bir yönetim sistemi kurmayı amaçladığını“ duyurdu.

Örgütün ayrıca, askeri bir kol planladığını ve bunlarla bölge bölge, ülkenin kontrol altına alınacağı, gerekirse silah kullanılmamasının da meşru olduğuna kararlaştırıldığı belirtildi.

ALMAN ORDUSUNDAKİ ÖRGÜT ÜYESİ

Calw kentinde gözaltına alınan askerin özel KSK timinden olduğu açıklanırken, darbenin silahlı askeri ayağını organize ettiği sanılıyor.

Alman imparatorluğu hayalini kuran “Reichsbürger” adli grubun, darbe başarılı olursa yeni düzene geçecekleri, prenslikler ve monarşinin kurulmasını sağlayacakları belirtildi.

ETKİLİ ALMANLARLA TEMAS

Grubun etkin isimlerle temasta olduğu, ayrıca çok sayıda eski asker üyelerinin bulunduğu belirtildi.

Alman İmparatorluğu'nu örnek alan aşırı sağcı grubun üyeleri, modern Alman devletini tanımıyor.

Operasyon hazırlıklarının aylar önce başladığı belirtilirken, siyasilerden peş peşe açıklamalar geliyor.

ANAYASAL KURUMLARA SİLAHLI SALDIRI

Alman Federal Adalet Bakanı Marco Buschmann yaptığı açıklamada, bu sabahtan beri büyük bir terörle mücadele operasyonu düzenlendiğini belirterek, federal savcının bir terör ağını soruşturduğunu ifade etti.

Buschmann, “Anayasal kurumlara silahlı bir saldırı planlandığına dair bir şüphe var” ifadesini kullandı.

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