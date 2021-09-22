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Almanya’da maske cinayeti: Uyardığı kişi tarafından öldürüldü

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Almanya’da maske cinayeti işlendi. Rheinland-Pfalz eyaletinde yer alan Idar-Oberstein kasabasında geçtiğimiz cumartesi günü benzin istasyonuna alkol almak için giren 49 yaşındaki şahıs, maske takmadığı için kendisini uyaran 20 yaşındaki kasiyeri başından
Almanya’da maske cinayeti: Uyardığı kişi tarafından öldürüldü

Almanya’da maske cinayeti işlendi. Rheinland-Pfalz eyaletinde yer alan Idar-Oberstein kasabasında geçtiğimiz cumartesi günü benzin istasyonuna alkol almak için giren 49 yaşındaki şahıs, maske takmadığı için kendisini uyaran 20 yaşındaki kasiyeri başından vurarak öldürdü.

Savcı Kai Fuhrmann gazetecilere verdiği demeçte, şahsın alkol almak için akşam saatlerinde benzin istasyonuna geldiğini ve maske takmadığı için genç kasiyer tarafından uyarıldığını belirterek, şahsın uyarının ardından maske takmayı reddederek benzinlikten ayrıldığını aktardı. Fuhrmann, şahsın daha sonra çenesinde takılı maske ile yeniden benzinliğe geldiğini ve genç kasiyerin adamı yeniden maske takması konusunda uyardığını aktararak, "Ardından fail tabancasını çekti ve kasiyeri başından vurdu. Kurban yere düşerek hemen öldü" dedi.

Furhmann, şüphelinin daha sonra polise teslim olduğunu ve gözaltına alındığını aktarırken, zanlının koronavirüs önlemlerinin kendisini strese soktuğunu söylediğini belirtti.

"ONLARIN TOPLUMUMUZDA YERİ YOK"

Ülkeyi ayağa kaldıran cinayet, aşırı sağcı AfD'nin karantina ve aşı karşıtı bir kampanyayla seçmenleri etkilemeye çalıştığı federal seçimlerden bir hafta önce gerçekleşti. Anketlerde oy oranı yüzde 11 civarında olan parti, birçok korona virüs inkarcısının desteğine sahip.
Katile sempati gösteren ve koronavirüsü inkar eden aşırı sağcı gruplardan Querdenker (Aykırı Düşünenler) tarafından sosyal medyada dolaşan mesajlara yanıt veren Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Querdenker'in cinayeti kutladığını belirterek, "Bu insanlardan gelen nefret ve kışkırtma toplumumuzu bölüyor ve insanları öldürüyor. Onların toplumumuzda yeri yok" dedi.

Adalet Bakanı Christine Lambrecht ise cinayetin nefreti körüklemek için kullanılmasının iğrenç olduğunu belirterek, “Devlet, şiddete başvurmak isteyen korona virüs inkarcılarının radikalleşmesine mümkün olan her yolla karşı koymalıdır” dedi.

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