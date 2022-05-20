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Almanya'da üretici fiyatları rekor hızla artmaya devam ediyor

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Ülkede ÜFE, bölgedeki savaş nedeniyle artan enerji fiyatlarının etkisiyle geçen ay 2021'in aynı dönemine göre yüzde 33,5 yükseldi.
Almanya'da üretici fiyatları rekor hızla artmaya devam ediyor

Alman şirketlerinin Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte, başta doğalgaz, elektrik, et ve kahve ürünleri olmak üzere fiyatlarını rekor hızla artırdığı bildirildi.

Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), bölgedeki savaş nedeniyle artan enerji fiyatlarının etkisiyle geçen ay 2021'in aynı dönemine göre yüzde 33,5 yükseldi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), nisan ayına ilişkin ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, Almanya'da ÜFE, nisanda mart ayına kıyasla yüzde 2,8, Nisan 2021'e göre yüzde 33,5 yükseldi. Piyasalarda beklenti ÜFE’nin nisanda yüzde 31,5 artması yönündeydi.

Nisan ayındaki artış, ÜFE istatistiklerinin kayıt altına alınmaya başlandığı 1949'dan beri en yüksek yıllık artış olarak kayıtlara geçti. Böylece sanayi ürünlerinde üretici enflasyonunda rekor serisi nisan ayında da sürdü.

Sanayi ÜFE, mart ve şubat aylarında sırasıyla yıllık yüzde 30,9 ve yüzde 25,9 artmıştı.

Destatis açıklamasında “Mevcut veriler (Nisan ÜFE verileri) Ukrayna'daki savaşın etkilerini yansıtıyor.” denildi.

Doğal gaz dağıtım fiyatları yüzde 154,8 arttı

Verilere göre, enerji fiyatları, nisanda bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 87,3 yükseldi.

Elektrik fiyatları yüzde 87,7 ve doğal gaz dağıtım fiyatları yüzde 154,8 artış kaydetti.

Nisanda yıllık bazda ara malı fiyatlarında yüzde 26, dayanıklı tüketim malları fiyatlarında yüzde 8,3 ve sermaye malı fiyatlarında yüzde 6,7 artış görüldü.

Bitkisel yağ fiyatlarının bir önceki yıla göre yüzde 70 artış kaydetmesi dikkati çekerken, et fiyatları yüzde 41,6 ve kahve fiyatları da yüzde 30,8 yükseldi.

ÜFE, enerji fiyatları hariç tutulduğunda nisanda yıllık bazda yüzde 16,3 yükseldi. Üretici fiyatları, enflasyonun gelişimi için öncü bir gösterge olarak görülüyor.

Bu arada, Almanya'da martta yüzde 7,3 olan yıllık enflasyon, Rusya-Ukrayna savaşı sonucu artan enerji fiyatlarındaki son yükselişle nisanda yüzde 7,4'e çıkarak 1981'den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

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