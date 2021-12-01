Almanya'da zorunlu aşı uygulamasına Olaf Scholz'dan destek

Almanya'nın müstakbel başbakanı Olaf Scholz, COVID-19'a karşı aşılamanın zorunlu hale getirilmesini desteklediğini açıkladı.

Angela Merkel'in halefi olarak önümüzdeki hafta yemin etmesi beklenen Sosyal Demokrat Scholz'un bölge liderleriyle yaptığı bir toplantıda, aşıları zorunlu hale getirmek için partiler arası bir girişimden yana olduğu açıklandı.

Alman medyasında yer alan haberlere göre, komşu Avusturya'nın şubat ayından itibaren zorunlu cezaların nasıl uygulanacağını tartışırken, Scholz mağazalara giren müşterilere aşı kartı uygulaması başlatmayı destekledi.

Almanya'nın güney komşusu Avusturya , bilim adamları ve hukuk uzmanlarına danıştıktan sonra, şubat ayından itibaren COVID-19'a karşı aşılamayı zorunlu hale getirme planlarını ilerlettiğini duyurdu .

Almanya'nın bazı bölgelerinde Noel pazarları açılırken, Bavyera ve Thüringen eyaletlerinde artan günlük COVID-19 vaka sayılarından dolayı yasaklanmıştı.

Ülkede günlük vaka sayıları rekor kırmaya devam ediyor.