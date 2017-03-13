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Almanya’dan Türkiye’ye ‘sağduyuya dönmeden ekonomik işbirliği zor’ mesajı

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Almanya’dan Türkiye’ye ‘sağduyuya dönmeden ekonomik işbirliği zor’ mesajı
Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schauble, Türkiye ile ekonomik yardım konusunda işbirliğinin, Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel’in serbest bırakılması ve toplantı gerilimi konusunda Türkiye’nin sağduyuya dönmesiyle yakından bağlantılı olduğunu söyledi

Almanya devlet televizyonu 2. kanalı ZDF’nin yayınına katılan Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schauble, “Son yaşananlar ışığında Türkiye ile işbirliği ne derece mümkün? sorusuna cevap verdi.

 

Türkiye Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ile önümüzdeki günlerde Baden-Württemberg eyaletinde bulunan Baden Baden’de bir araya geleceklerini belirten Schauble, “Görüşmede bu şartlarda işbirliğinin sürmesinin oldukça zor olacağını söyleyeceğim “dedi.

Son dönemde Almanya, Hollanda ve Danimarka ile yaşanan toplantı krizinin Türkiye’nin çıkarına olmadığını da kaydeden Schauble, “ Türkiye’nin, en az Avrupa ve bizim kadar, işbirliğine ihtiyacı var. İstemezlerse bu işbirliği olmaz. Buna müsaade edemeyiz. Ancak, biz gerilimin tırmanmasını istemiyoruz. Hükümette bu konuda görüş birliği var. Biz sadece Türkiye’nin yeniden sağduyuya dönmesini bekliyoruz” diye konuştu.

Schauble, “Doğru mu anlıyorum, Yücel tutuklu kaldığı sürece ekonomik işbirliği olmaz mı diyorsunuz?” sorusuna, “Bu böyle olduğu sürece, biz yargıya müdahale etmek istemiyoruz ama şu anda Türkiye, Türkiye’deki yetkililer işbirliğini artırma konusundaki temellere zarar veriyor” ifadelerini kullandı.

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