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Almanya’dan Türkiye’ye seyahat uyarısı

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“Türkiye genelinde saldırı tehlikesi arttı” uyarısında bulunan Almanya, vatandaşlarından özellikle Türkiye’nin Suriye ile sınır bölgesine seyahat etmekten kaçınmalarını istedi.
Almanya’dan Türkiye’ye seyahat uyarısı

Almanya, Türkiye'yi ziyaret edecek vatandaşlarını uyardı. Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınlanan güncellemede, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik başlattığı askeri operasyona dikkat çekilerek, özellikle Türkiye'nin Suriye ile sınır bölgesindeki Şanlıurfa ve Mardin'de askeri hareketlilik olduğuna vurgu yapıldı.

Vatandaşlarından özellikle sınır bölgesine seyahat etmekten kaçınmalarını isteyen ve bunun "büyük önem" taşıdığına vurgu yapan Alman hükümeti, "Türkiye genelinde saldırı tehlikesi arttı" ifadesiyle de düzenlenebilecek saldırılara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

Almanya dün kınamıştı

Alman hükümeti, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine dün başlattığı askeri harekatı kınayan ilk devletlerden olmuştu.

Dışişleri Bakanı Heiko Maas yaptığı açıklamada harekatı "saldırı” olarak nitelendirerek, "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine saldırısını en sert şekilde kınıyoruz. Türkiye bu saldırısıyla bölgenin daha da istikrarsızlaşmasını göze alıyor, IŞİD'in yeniden güçlenmesi riskine yol açıyor. Türkiye'ye saldırıya son verme çağrısı yapıyoruz” sözlerini kaydetmişti.

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