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Almanya’nın en çok aranan kadını teslim oldu: Soyguncu ortaya çıktı, paralar kayıp

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Geçen yılın sonlarında çalıştığı para nakil şirketinden 1 milyon euro çalarak kaçan Mirnesa isimli kadın, Almanya'ya dönerek teslim oldu.
Almanya’nın en çok aranan kadını teslim oldu: Soyguncu ortaya çıktı, paralar kayıp

“Almanya’nın en çok aranan kadını” olarak lanse edilen ve geçen yılın sonlarında çalıştığı para nakil şirketinden 1 milyon euro çalarak kayıplara karışan 42 yaşındaki Mirnesa S. haftalar sonra ortaya çıktı.

Almanya’nın çok okunan gazetelerinden Bild’de yer alan haberde Mirnesa’nın Stuttgar Havalimanı’na dün iniş yaptığı ve polislere teslim olduğu açıklandı. Mirnesa üzerinde çok büyük bir baskı olduğu belirtilirken genç kadının bir süre önce Karadağ’da olduğu da kaydedildi.

PARALARIN AKIBETİ BİLİNMİYOR

Polis tarafından sorgulanan Mirnesa’nın kayıp 1 milyon euro ile ne yaptığı incelenirken paranın şu an nerede olduğunun bilinmediği de belirtildi. Bild’e konuşan kaynaklar Mirnesa’nın polise yeterli bilgi sunmadığını da öne sürdü.

Ekim 2022’de soygunu gerçekleştiren Mirnesa’nın kayıplara karışması sonrasında insan avı başlamıştı. Bild’e konuşan baş müfettiş Ilona Bonn, “Bütün Avrupa’dan 180’den fazla ihbar geldi. Fakat bunlar sonuçsuz kaldı ve kadını bulamadık” dedi. Mirnesa’nın başına 37.500 euro ödül konmuştu.

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