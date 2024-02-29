Alperen Şengün bir kez daha NBA tarihine geçti

NBA'deki gururumuz Alperen Şengün, her geçen gün başarılarına bir yenisini ekliyor. 21 yaşındaki Alperen, NBA tarihinde 3 bin sayı ve 500 asist barajını geçen en genç pivot oldu.

NBA'de Houston Rockets formasını terleten Alperen Şengün, takımının aksine başarılarına yenilerini ekliyor.

Son haftalarda düşüşe geçen Houston Rockets, play off potasının dışına çıktı.

Ancak Alperen, başarılı performansı ile göz doldurmaya devam ediyor.

Alperen, Kasım ayında NBA'de 500 asist barajını geçen en genç pivot ünvanını Denver'ın yıldızı Nikola Yokiç'in elinden almıştı.

Alperen, şimdi de NBA tarihinde 3 bin sayı ve 500 asist barajını geçen en genç pivot ünvanının sahibi oldu.

Başarılı temsilcimiz, Houston'ın Oklahoma city Thunder'a yenildiği maçta bu başarıyı yakaladı.

Alperen, maçı 23 sayı 11 ribaund ve 6 asistle tamamladı.