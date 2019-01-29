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Altı çocuk 'vücut parçaları için' öldürüldü

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Tanzanya'nın güney batısındaki Njombe bölgesinde kulakları kesilmiş, dişleri sökülmüş halde altı çocuk cesedi bulundu.
Altı çocuk 'vücut parçaları için' öldürüldü

Çocukların 2-9 yaş arasında olduğu, bazılarının uzuvlarının bulunmadığı açıklandı.

Njombe Bölge Yargıcı Ruth Msafiri, "Bu tamamen batıl inançlarla ilgili, çoğu insan büyülerden medet umuyor" dedi.

Polis, üçü aynı aileden olan kurbanların bir yakın akrabasını şüpheli olarak gözaltına aldı.

Aralık ayı başından beri Njombe bölgesinde toplam 10 çocuk kayboldu, bunların dördü canlı bulundu.

Bölgedeki bazı 'büyücülerin', yardım için kendilerine gelen insanlara, bazı vücut parçalarının sağlık ve zenginlik getirdiği yönünde telkinde bulunduğu biliniyor.

Yetkililer aileleri dikkatli olmaları ve çocuklarını bu konuda eğitmeleri konusunda uyardı.

Çocukların, gece aileleri pazarda sebze satarken evlerinden alındığı söyleniyor.

FOTO: ARŞİV

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