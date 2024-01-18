  • BIST 8098.6
  • Altın 1947.427
  • Dolar 30.1412
  • Euro 32.8683
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAUluslararası Ceza Mahkemesi Gazze’de gazetecilere yönelik saldırıları soruşturacak

Altın Patiler Derneği, LTB’nin Hayvan Barınağı’nda etkinlik düzenleyecek

» »
Altın Patiler Derneği, 28 Ocak Pazar günü LTB’nin Hayvan Barınağı’nda etkinlik düzenleyecek
Altın Patiler Derneği, LTB’nin Hayvan Barınağı’nda etkinlik düzenleyecek

Altın Patiler Derneği, 28 Ocak Pazar günü sanayi bölgesinde bulunan Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) Hayvan Barınağı’nda etkinlik düzenleyecek.

Dernekten yapılan açıklamada, saat 10.00-15.00 arasındaki etkinlikte, yaş mama, kuru mama, battaniye, gezdirme ipi ve tasması bağışında bulunulabileceği kaydedildi.

Etkinlikle barınaktaki hayvanlarla zaman geçirip, duyarlılığı artırmanın amaçlandığı ifade edilen açıklamada, hayvanların, bazılarına yuva bulunması temenni edildi.

Açıklamada, gelmek isteyen herkes etkinliğe davet edildi.

v2barnak_1705564736.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gönyeli'de Dikkatsizlik Faciası: Unutulan Piknik Tüpü Apartman Yangınına Yol Açtı12 Ocak 2024 Cuma 11:39
  • Üstel: Bugün Kıbrıs Türkü’nün neler yapabileceğine şahitlik ediyoruz11 Ocak 2024 Perşembe 14:26
  • 2 Kilo uyuşturucuyla yakalandılar...11 Ocak 2024 Perşembe 14:25
  • Lefkoşa'da Uyuşturucu Operasyonu: H.A.O.'nun İkametinde 18 Gram Hintkeneviri Ele Geçirildi11 Ocak 2024 Perşembe 12:33
  • Eşini tehdit etti: Boşayamazsın beni, seni keserim10 Ocak 2024 Çarşamba 15:22
  • Lefkoşa'da Simit Evi Soygunu: 12.000 TL ve Kamera Kayıt Cihazı Çalındı09 Ocak 2024 Salı 11:32
  • Gönyeli'de Gümrüksüz Elektronik Sigara Tasarrufu08 Ocak 2024 Pazartesi 10:15
  • Lefkoşa'da park halindeki araçtan hırsızlık yapanlar tespit edildi!07 Ocak 2024 Pazar 10:49
  • Oturma İzni Almaya Çalışan 6 Şüpheli, Sahte Sağlık Raporu İle Yakalandı05 Ocak 2024 Cuma 13:37
  • Alkollü İçki Satışı Yapan İşletmede Gümrüksüz Elektronik Sigara Tasarrufu Tespit Edildi05 Ocak 2024 Cuma 13:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti