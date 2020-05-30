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Amsterdam Mahkemesi korona krizi nedeniyle çalışanların maaşını yarıya indiren Simit Sarayı’nı haksız buldu

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Amsterdam Mahkemesi korona krizi nedeniyle çalışanların maaşını yarıya indiren Simit Sarayı’nı haksız buldu
Amsterdam Mahkemesi korona krizi nedeniyle çalışanların maaşını yarıya indiren Simit Sarayı’nı haksız buldu

Amsterdam Mahkemesi, kent merkezinde şubesi bulunan kafe ve restoran zinciri Simit Sarayı’nın, koronavirüs salgını nedeniyle çalışanlarının maaşlarını yarı yarıya azaltmasını haksız buldu.

Mahkeme, Mart ayı ortalarından bu yana kapalı olan Simit Sarayı'nın, çalışanların alacaklarını derhal ödemesine karar verdi.

Het Parool gazetesine göre, Amsterdam'ın merkezindeki Nieuwendijk'ta bulunan Simit Sarayı, koronavirüs salgının başlaması üzerine, çalışanlara ödediği maaşı yarıya düşürdü.

İranlı bir öğrenci olan çalışanlardan birisi, bu karar üzerine mahkemeye başvurdu. Amsterdam Mahkemesi, kriz nedeniyle maaşların yarıya düşürülmesinin haksızlık olduğuna karar verdi.

Mahkeme, işletmeden, maaşların ödenmeyen bölümünü çalışanlara derhal ödemesini istedi. İran kökenli Simit Sarayı çalışanı, Mart ayından bu yana ödenmeyen alacakları için, yüzde 50 oranında yasal faiz de talep etti.

Ancak mahkeme, bu talebi reddetti.

Mahkemeye göre, sektörün öngörülemeyen bir ekonomik acil durumda olması ve diğer çalışanların da ücretlerini alabilmesi için, davanın seyri, faizle ödemeye izin vermiyor.

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