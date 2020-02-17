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Anastasiadis “eli kolu bağlı kalmayacağız”

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“Türklerin Kapalı Maraş’taki Tahrikkar Faaliyetleri Kabul Edilmez, Edilmeyecek”
Anastasiadis “eli kolu bağlı kalmayacağız”

 Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, KKTC Başbakanlığı himayesinde cumartesi günü Kapalı Maraş’ta düzenlenen “Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleriyle Kapalı Maraş Açılımı” toplantısını “Türkiye’nin meydan okuma hareketi” olarak niteledi ve “eli kolu bağlı kalmayacağız” dedi.
 

Fileleftheros ve diğer gazetelere göre Anastasiadis “Türklerin Kapalı Maraş’taki dünkü tahrikkar faaliyetleri kabul edilmez, edilmeyecek” dedi, şöyle devam etti:
 

“Daha kısa süre önce Güvenlik Konseyi’nin 550 sayılı kararını tekrarladık, buna rağmen dün kabul edilemez bir duruma şahit olduk. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin gerek karadaki gerek MEB’indeki egemenlik haklarının ihlali de kabul edilemezdir. Eli kolu bağlı kalmayacağız. Yakın gelecekte olacakları belirleyecek olan diplomatik yol, uluslararası hukuk, Avrupa ilke ve değerleridir.”
 

“Konstantia ve Mağusa Metropoliti” Vasiliosu’un Rum Ortodoks Kilisesi tarafından “Kilise Bakanı” makamına getirilmesinin 60’ıncı yıldönümü nedeniyle Paralimni’de düzenlenen etkinlikte konuşan Anastasiadis, büyük  bölümünün “Türk işgalinde” bulunduğunu iddia ettiği bir makamı yönetmekte olan Vasilios’un kendini “ulusal varoluşa” adadığını, “devlet ve kilise” olarak yürüttükleri müşterek mücadelenin” sıkı destekçisi olduğunu söyledi. 
 

Anastasiadis “Kıbrıs sorununa üçüncü ülkelere bağımlılıktan veya askeri varlığından uzak, devletlik varlığının egemenliğini ve bağımsızlığını sağlayacak adil, işleyebilir ve sürdürülebilir bir çözüm zemininde vatanı yeniden birleştirmek, göçmenlerin ata yurtlarına geri dönmesi, kayıp akıbetlerinin belirlenmesi ve insan haklarının tesisi” için mücadele ettiklerini söyledi.
 

“SİYASİ EŞİTLİĞE SAYGIMIZI, YURTTAŞLARIMIZA NE KADAR SAYGILI OLDUĞUMUZU YANLIŞ ANLAMALARA VARACAK NOKTADA GÖSTERDİK”
 

“Siyasi eşitliğe saygımızın işaretini verdik, yurttaşlarımıza ne kadar saygılı olduğumuzu yanlış anlamalara varacak noktada gösterdik” diyen Anastasiadis “ancak Kıbrıslı Rumların haklarına da bir o kadar saygı göstermek zorunda olduğumuz göz ardı edilemez.  Tam da bu nedenle, siyasi eşitliğe ne kadar saygılıysam, Ankara’nın vatanımıza dayatmaya çalıştığı siyasi eşitsizliğe de o kadar müsamaha göstermeyeceğim diyorum” ifadesini kullandı. 
 

“ŞANTAJLARA BOYUN EĞMEYECEĞİM” 
 

Anastasiadis “Bütün istikametlere şu net mesajı veriyorum: Gerek üçüncü taraflardan gerek iç cepheden güdülen şantajlara boyun eğeceğimi bekleyenler, hayal kırıklığına uğrayacak. Gerek göçmenlerin gerek Kıbrıs Helenizm’inin tamamının haklarını tesis ederek halkı ve bölünmüş vatanı yeniden birleştirmek birinci önceliğimdir.”
 

Aynı gazete, Rum siyasi partilerinin de Kapalı Maraş’ta toplantı düzenlenmesine tepki gösterdiklerini yazdı.
 

Habere göre, DİSİ Başkanı Averof Neofitu “müzakerelerin kaldığı yerden yeniden başlaması için Avrupa’daki varlığımızı uluslararası alandaki önemli ülkelerle iyi ilişkilerimizi, ısrarımızı ve itibarımızı değerlendirmeliyiz” dedi.
 

EDEK yayımladığı açıklamasında “Türkiye’nin Maraş ve Kıbrıs sorunundaki politikasının tehlikelerinin başkaları tarafından da anlaşılmaya başladığını, bunun memnuniyet verici olduğunu” savundu.
 

Vatandaşlar İttifakı “Anastasiadis hükümeti bir kez daha gelişmelerin ardından yetişmeye çalışıyor. Bu gelişmeler uzun süredir biliniyordu. Türk ve Kıbrıs Türk liderliği açıklamıştı. Kıbrıs hükümeti tedbir almalıydı” ifadelerine yer verdi.
 

Dayanışma Hareketi ise “sorun yerel olduğu sürece bizim tepkilerimiz belediye meclisi ve bazı örgütlerle sınırlı kalıyor.  Hükümet edenler, örnekte görüldüğü gibi tutuk tepki veriyor” dedi. 
 

Politis Anastasiadis’in dünkü açıklamasını “Şantajlara Boyun Eğmem… Başkan, Maraş Konusunda Uluslararası Hukuka Atıf Yapıyor… Başkan Diğer Şeyler Yanında ‘Türklerin Kapalı Maraş’taki Tahrikkar Faaliyetleri Kabul Edilmez, Edilmeyecek’ Dedi”   başlık ve spotlarıyla aktardı.
 

Alihtia haberi “Eli Kolu Bağlı Kalmayacağız… Başkan Anastasiadis’in Maraş’taki Yeni Türk Tahriklerine Cevabı… İşgal Bölgelerinde de M. Akıncı, T. Erhürman’dan ve Gazetelerden Sert Eleştiriler… Afrika Konuyu ‘İşgalciler Maraş’ta’ Başlığıyla Manşete Çekti” başlığıyla manşete çekti
 

Haravgi “Anastaiadis: Türklerin Maraş’taki Faaliyetlerine Müsamaha Gösterilmez” başlığını kullandı. 

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