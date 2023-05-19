  • BIST 4.501,73
  • Altın 1248.897
  • Dolar 19.8023
  • Euro 21.3983
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAChatGPT’nin patronu yapay zekâ konusunda uyardı: “Endişeliyiz”

Anlaştılar: Alman vatandaşı olmak artık daha kolay

» »
Almanya'da hükümeti oluşturan partiler vatandaşlık yasası reformunda anlaştı.
Anlaştılar: Alman vatandaşı olmak artık daha kolay

Almanya’da koalisyon hükümetini oluşturan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller Partisi (Grüne) ve Hür Demokrat Partinin (FDP), çifte vatandaşlığı kolaylaştıran yasadaki değişiklik konusunda anlaştıkları ifade edildi.

Süddeutsche Zeitung’un haberine göre, Almanya İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan yasa tasarısıyla hükümet, vatandaşlığa kabul işlemlerini önemli ölçüde basitleştirmeyi, bu sayede göçmenlerin ülkeye uyumunu kolaylaştırmayı amaçlıyor. 49 sayfalık yasa tasarısı taslağına göre, Almanya’da uzun yıllardır yaşayan göçmenler daha hızlı vatandaş olabilecek.

Almanya’da vatandaşlığa geçmek için mevcut 8 yıl şartı 5 yıla inecek. 67 yaşından büyükler için vatandaşlığa kabulün ön koşulu olarak yazılı sınav şartı yerine mülakat yeterli olacak.

Almanya’da yaşayan ve 5 yıl boyunca yasal olarak çalışmış bir yabancının çocuğu da daha çabuk Alman vatandaşı olabilecek.

TÜRKLERE DE KAPI AÇILDI

Almanya’da güncellenmesi planlanan vatandaşlık yasası ülkedeki en kalabalık yabancı nüfusu oluşturan Türkleri de yakından ilgilendiriyor. Alman vatandaşı olabilmeleri için Türk vatandaşlığından çıkmaları gereken Türkler yeni yasanın çıkması halinde Türk vatandaşlığını bırakmadan Alman vatandaşlığını alarak çifte vatandaş olabilecek.

Yasa tasarısının Bakanlar Kurulu tarafından yasalaşmasının ardından yaz aylarında Federal Meclis’e sevk edilerek yasalaşması bekleniyor.

Bu arada, yasa tasarısı taslağında, Hür Demokrat Partinin (FDP) itirazları da dikkate alındı.
FDP’nin itirazları sonucu ancak sosyal yardım almayanlar ve herhangi bir suç eylemine karışmamış kişiler vatandaş olabilecek.

Avrupa istatistik kurumu Eurostat’ın rakamlarına göre, Almanya’nın vatandaşlığa kabul oranları Avrupa Birliği ortalamasının altında. 2021 yılı sonu verilerine göre, 83,1 milyon nüfusa sahip Almanya’da yaklaşık 72,4 milyon Alman vatandaşı ve yaklaşık 10,7 milyon yabancı uyruklu kişi bulunuyor. 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Almanya’da grev havayollarını kilitlemişti: Anlaşma sağlandı18 Mayıs 2023 Perşembe 11:35
  • Almanya’ya nitelikli göç netleşiyor: Üniversite mezununa hemen vize18 Mayıs 2023 Perşembe 10:13
  • İtalya’da sel felaketi can aldı17 Mayıs 2023 Çarşamba 19:59
  • Almanya’da Sabah Avrupa gazetesinin ofisine baskın17 Mayıs 2023 Çarşamba 18:55
  • Almanya’da Sabah Avrupa gazetesinin ofisine baskın17 Mayıs 2023 Çarşamba 16:47
  • Yunan basınında Seçim 2023: "Atina'daki yetkililer Erdoğan'ın yeniden seçilmesini istiyor"17 Mayıs 2023 Çarşamba 15:23
  • Çiftçiler, traktörleriyle hükümeti protesto etti16 Mayıs 2023 Salı 19:51
  • Fransa Savunma Bakanı da casus yazılım Pegasus’la dinlenmiş16 Mayıs 2023 Salı 18:18
  • AB’den üye ülkelere ‘Şengen vizesi’ eleştirisi16 Mayıs 2023 Salı 17:32
  • Almanya: Seçime katılım Türklerin demokratik standartlara değer verdiğini gösteriyor15 Mayıs 2023 Pazartesi 19:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti