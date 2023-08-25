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Antarktika'daki buz kırılmasında binlerce penguen öldü

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Antarktika'da tahminen 10 bin kadar imparator penguen yavrusu buz kırılması nedeniyle öldü.
Antarktika'daki buz kırılmasında binlerce penguen öldü

avru penguenlerin altındaki deniz buzu, yavrular okyanusta yüzmek için gereken su geçirmez tüyleri geliştiremeden eridi ve parçalandı.

Kuşlar büyük olasılıkla boğuldu veya donarak öldü.

Olay, 2022'nin sonlarında, kıtanın batısında, Bellingshausen Denizi'ne bakan bir bölgede meydana geldi.

Uydular tarafından kaydedildi.

Britanya Antarktika Araştırması'ndan (BAS) Dr Peter Fretwell, yok oluşun gelecek şeylerin habercisi olduğunu söyledi.

Kıtanın mevsimsel deniz buzunun sürekli ısınan bir dünyada solması nedeniyle, imparator penguen kolonilerinin yüzde 90'ından fazlasının bu yüzyılın sonuna kadar neredeyse tamamen yok olacağı tahmin ediliyor.

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