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Antonio Guterres, BM Genel Sekreterliği görevine resmen başladı

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Antonio Guterres, BM Genel Sekreterliği görevine resmen başladı
Yeni yılın girmesiyle eski Portekiz Başbakanı Antonio Guterres, 5 yıl sürecek Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği görevine resmen başladı.

2017 yılı, BM'de önemli değişiklikleri de beraberinde getirdi. 1 Ocak 2007'den bu yana 10 yıldır BM Genel Sekreterlik görevini yürüten Ban Ki-mun yeni yılla birlikte bu görevi Portekizli Antonio Guterres'e devretti.

Guterres, 31 Aralık 2021'e kadar bu görevi sürdürecek ve isterse tekrar aday olabilecek.

Yeni Genel Sekreter Guterres, bu görevdeki ilk açıklamasını da yaparak önceliğinin barışın temin edilmesi ve çatışmaların önlenmesi olacağını bildirdi.

Tüm bölgelerin istikrarsızlıkla karşı karşıya olduğunu, yeni küresel terörizmin herkesi etkilediğini belirten Guterres, "Bu yılbaşında sizleri benimle birlikte ortak bir yeni yıl kararı almaya çağırıyorum: Gelin barışı birinci öncelik yapma kararlılığını ortaya koyalım. Gelin 2017 yılını vatandaşlar, hükümetler, liderler dahil hepimizin farklılıklarımızı aşmak için çalışacağı bir yıl yapalım... Sizleri, bugün ve her gün benimle birlikte barışı taahhüt etmeye çağırıyorum. Gelin 2017 yılını barış yılı yapalım." ifadelerini kullandı.

YENİ BMGK ÜYELERİ GÖREVE BAŞLADI

Yeni yıl, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) de nöbet değişimini getirdi. 2 yıllık görev süreleri sona eren Venezuela, Malezya, Yeni Zelanda, İspanya ve Angola, Konsey'e veda etti.

Bu üyeler yerine Haziran'da yapılan seçimi kazanan Etiyopya, Bolivya, Kazakistan, İsveç ve İtalya BMGK'da göreve başladı.

15 üyeli Konsey'de ABD, Rusya, Fransa, Çin ve İngiltere daimi üyeler olarak yer alıyor. Geçici 10 üye ise 2 yıllığına seçiliyor ve her yıl beşi değişiyor.

2017 sonunda da Japonya, Ukrayna, Uruguay, Mısır ve Senegal'in görev süreleri sona erecek ve bu üyeler yerine yıl içinde beş yeni ülke seçilecek.

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