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Arda Güler, sakatlığı nedeniyle Real Madrid'in ABD kampından ayrılıyor

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Real Madrid, kısa bir süre önce 20 milyon euro bonservis bedeli ile Fenerbahçe'den transfer ettiği Arda Güler'in menisküs sakatlığı yaşadığını duyurdu.
Arda Güler, sakatlığı nedeniyle Real Madrid'in ABD kampından ayrılıyor

"Soccer Champions Tour" kapsamında ABD'deki sezon öncesi kampını sürdüren İspanyol temsilcisi, Güler'in turu yarıda bırakıp Madrid'e döneceğini duyurdu.

Kulübün resmi sitesinde yapılan açıklamada Güler'in sağ diz iç menisküsünde sakatlık tespit edildiği belirtildi.

Güler ise Instagram hesabında yaptığı paylaşımda sakatlık nedeniyle yaşadığı üzgünlüğü ifade etti:

Transferinin ardından antrenmanda sakatlanan Güler, Real Madrid'in oynadığı Milan ve Manchester United maçlarını kaçırmıştı.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, bu akşam oynanacak Barcelona maçı öncesinde yaptığı açıklamada Güler'in kadroda yer almayacağını söylemişti.

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