Arıklı: "Düzeni kuranlar bu düzeni değiştiremez"

YDP Genişletilmiş İstişare Toplantısı, dün akşam Boğaz’da gerçekleştirildi.

YDP Genişletilmiş İstişare Toplantısı, dün akşam Boğaz’da gerçekleştirildi.

Bazı aday adaylarının da katıldığı toplantıda bir konuşma yapan Genel Başkan Erhan Arıklı, zor bir yola çıktıklarını, Kıbrıs’ta uygulanan siyasi anlayışın da bu anlayışın yol açtığı düzenin de sonun geldiğini söyledi.

Arıklı, YDP nin kurulduğu andan itibaren bu düzeni değiştirme iddiasında bulunduğunu, daha sonra başka partilerin de düzen karşıtlığını gündeme getirdiğini söyleyerek; “Bu partilerden birisi var ki bu düzeni kuran partilerden bir tanesi ‘Düzen’ demiyor da ‘Sistem2 diyor. İyi de kardeşim 1975 ten bu yana 42 yıl geçti. Bu düzenin kurulduğu 42 yılın 27 yılında UBP, 12 yılında DP, 10 yılında CTP ve 2.5 yılında TKP iktidar oldu. Bu düzeni birlikte kurdunuz. Şimdi de yıkmaya talip oluyorsunuz. Hangi yüzle bu yetkiyi istiyorsunuz?” dedi.

Arıklı, diğer partilerin listelerini incelediklerinde bu listelerde 74 göçmeni vatandaşların yine dolgu olarak kullanıldığını, bu partilerde aday ve aday adayı olan arkadaşların, Milletvekili olma ihtimallerinin olmadığını kendilerinin de bildiğini, bunların hedefinin Müdür veya Müsteşar olmak olduğunu söyledi. YDP listelerinde 20 civarında ‘Kök Kıbrıslı’ adayın olacağını söyleyerek; “Buna rağmen hala daha bize ayrımcı damgası vurmaya çalışıyorlar” dedi.

YDP listelerini tamamen halkı temsil eden kişilerden oluşacağını, çünkü YDP nin en alttakilerin yani ezilen, sömürülen, hakkı gasp edilen ve ötekileştirilenlerin partisi olduğunu bu sebeple halkı temsil eden bir liste ile halkın karşısına çıkacaklarını söyledi.

Arıklı, Partide yeni isimlere ihtiyaç duyulduğunu Genel Başkan Yardımcılığında boş olan 2 mevkiye Eyüp Çatalkaya ve Alpan Uz’un getirildiğini söyledi.

İstişare toplantısında Pazar günü yapılacak Tüzük Kurultayı hazırlıkları görüşüldü.