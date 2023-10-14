ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, Azerbaycan'da Sunum Yaptı.   

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, "Kıbrıs Türk Tanıtım Günü" etkinliği kapsamında KKTC heyetiyle birlikte gittiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Kıbrıs Üniversiteler Birliği (KÜB) adına üye üniversiteleri ve eğitim adası Kıbrıs'ı anlattığı bir sunum gerçekleştirdi.

12-14 Ekim'de Bakü'de düzenlenen “Kıbrıs Türk Tanıtım Günü” etkinliğine katılmak üzere Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı, Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile birlikte aralarında Ticaret Odası, Sanayi Odası, Ekonomik Örgütler Platformu, üniversite temsilcileri, otel temsilcileri, halk danslarının olduğu 200 kişilik heyet Azerbaycan'da temaslarda bulundu. Azerbaycan’ın Kuzey Kıbrıs ile eğitim, kültür ve ekonomik anlamda bağını geliştirmek amacıyla düzenlenen etkinliğe ARUCAD ve Kıbrıs Üniversiteler Birliğini (KÜB) katılan ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, başkent Bakü'de milletvekilleri, Rektörler, Üniversite Temsilcileri ve basın mensuplarının katıldığı toplantıda, KÜB adına üye üniversiteleri ve eğitim adası Kıbrıs'ı anlattığı bir sunum gerçekleştirdi. Açılış konuşmasını yapan KÜB Başkanı Dr. Selman Aslanbaş'ın ardından Vehbi söz aldı.

Birlik adına konuşma yapan Vehbi, ardından tanıtım sunumunu gerçekleştirdi. Sunumuna, Kuzey Kıbrıs'ın coğrafi konumunun öneminden ve kültürel çeşitliliğinden bahsederek başlayan Vehbi, resmi verilere göre ülkede 45.581 TC uyruklu, 14.208 KKTC uyruklu, 50.663 Uluslararası olmak üzere toplam 110.352 öğrencinin öğrenim gördüğünü aktardı. Vehbi, Adanın nufüsuna oranla bu sayının oldukça yüksek olduğunu, öğrenci popülasyonun ülke için oldukça önemli olduğunu belirtti. Kuzey Kıbrıs'taki üniversitelerin YÖK akreditasyonuyla uluslararası geçerliliği olan diplomaya sahip mezunlar verdiğini kaydeden Vehbi, uluslararası kurum ve kuruluşlardan aldıkları akreditasyonlarla eğitim kalitelerini yükselletme çalışmalarının sürekli bir şekilde devam ettiğinin altını çizdi. Kuzey Kıbrıs'ta eğitim veren 16 üniversite ile gönüllülük esasına dayanarak kurdukları Birliğin misyonunun, Kıbrıs'ta ve uluslararası arenada yüksek öğrenim kurumları ile iyi, verimli ilişkiler geliştirmek olduğunu söyledi. Vehbi, "Bu ziyaretimiz, kardeş ülke Azerbaycan ile geliştirmek istediğimiz karşılıklı verime dayanan ilişkimiz açısından oldukça önemlidir. KKTC heyetine sıcak bir karşılamada bulunan siz Azerbaycan yetkililerine teşekkür ederim" diyerek sözlerini sonlandırdı.