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Asya piyasaları güne yükselişle başladı

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Asya Pasifik bölgesinde hisse senetleri güne pozitif başlangıç yaptı.
Asya piyasaları güne yükselişle başladı

Asya-Pasifik'teki hisseler, yatırımcıların Avustralya Merkez Bankası'nın faiz kararını beklemesiyle yükseldi.

Güney Kore'de Kospi yüzde 1,29 arttı ve Kosdaq yüzde 3,25 yükseldi. SK Hynix yüzde 3.37, Naver yüzde 3.19 yükseldi.

Japonya'da Nikkei 225 yüzde 0.82, Topix endeksi yüzde 0.4 yükseldi.

Hong Kong'un Hang Seng endeksi önceki kazançlarını geri alarak yüzde 0,45 arttı.

Avustralya'da S&P/ASX 200 yüzde 0,14 daha yüksekti.

Reuters anketine göre Avustralya Merkez Bankası'nın bugün faiz oranlarını 50 baz puan artırması bekleniyor.

MSCI'nin Japonya dışındaki en geniş Asya-Pasifik hisseleri endeksi yüzde 0.32 yükseldi.

Çin piyasaları, sabah ticaretinde düşüş eğilimini destekledi. Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 0.11 ve Shenzhen Bileşeni yüzde 0.93 düştü.

 

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