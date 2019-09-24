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Ataser'den hükümete tepki: "Bizi oyaladınız, umutlarımızı çaldınız"

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Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, hükümete sert tepki gösterdi.
Ataser'den hükümete tepki: "Bizi oyaladınız, umutlarımızı çaldınız"

2011 yılından beri yolun yapımı için vatandaşlarla birlikte verdikleri mücadeleye dikkat çeken Ataser, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hükümete şöyle seslendi:

İşte Ataser'in sosyal medya paylaşımı;

“Girne – Alsancak – Lapta  Çevre yolu düzenlenme yapılması konusunda BİZE SÖYLEDİNİZ: 2011 yılında ilk ihale süreçinde yanlış uygulamalar yaptınız, DÜZELTİK. BİZE SÖYLEDİNİZ: Yolun projesinin yapılması için teknik ekip ve bütçemiz yok. DIŞTAN HİZMET ALARAK YAPTIK. BİZE SÖYLEDİNİZ: Yol güzergahındaki esnaf ve vatandaşınan konuşulup projenin anlatılması gerekiyor. BİZ ANLATTIK. BİZE DEDİNİZ: Yol güzergahındaki duvarlar, ağaçlar, tabelalar, evler, iş yerleri sökme ve geri çekilme ister. ESNAF ve VATANDAŞIMIZ ile YAPTIK. SİZ NE YAPTINIZ MERKEZİ HÜKÜMET? Bugün mali protokolu gördük. BİZİM YOL ile ilgili hiçbir kaynak, talep yok. İŞTE BU OLMADI. Bizi oyaladınız, bizimle dalga geçtiniz, bizim umutlarımızı çaldınız, bizi gereksiz gerdiniz.”

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