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Ataser:Polis kontrol noktaları kuruldu

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Ataser:Polis kontrol noktaları kuruldu
Ataser:Polis kontrol noktaları kuruldu

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, bölgesel karantina ve giriş çıkışların kısıtlanması kararının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaparak, bölgeye giriş çıkışların denetlenmesi için polis kontrol noktalarının kurulduğunu söyledi.

Ataser açıklamasında,

Sevgili Alsancak Beldesi Halkım,

Alınan karar ;
Doğuda Alsancak girişi ve de Batıda Geçit köy girişi arasında, polis kontrol noktası kurulmuş olup giriş ve de çıkışlar kontrol altına alınmıştır. Bu noktalardan geçiş yapacak olanlar ;

Bölgede veya bölge dışında çalışan vatandaşlar için ;
İş yerleri’nin kendilerine verdikleri izin belgeleri ile.

Çalışma haricinde bölgeden çıkış yapacak olan vatandaşlar için ;
Kaymakamlıktan veya Polis Karakollarından alınacak izin belgesi .

Ayrıca dijital izin belgesini için internet adresinden alabilirsiniz.

Ayrıca ;
Bölgedeki tüm Market , Eczane , Fırın ve Benzin Istasyonları açık olacaktır.
Alışverişlerinizi size en yakın noktalardan yapmanızı ve kurallara uymanızı rica ederim.
Polisimizin bölge içerisinde sokağa çıkma yasağı adına daha sık kontroller yapacağından , herkesin kurallara uymasını tavsiye ederim.
#HayatEveSığar #EvdeKalAlsancak ” dedi

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