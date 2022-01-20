  • BIST 2.010,03
  • Altın 785.05174
  • Dolar 13.349
  • Euro 15.1552
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKADikkat! Varyantla Birlikte Belirtiler de Değişiyor

Ateşe Yanıcı Madde Dökerek Kendini Yaktı

» »
Polis Basın Subaylığı açıkladı
Ateşe Yanıcı Madde Dökerek Kendini Yaktı

Polis Basın Subaylığı açıkladı:

19.01.2022 tarihinde, saat 09:30 sıralarında, Lapta’da, Abdullah BHUİYAN, çalışmakta olduğu iş yerinde, ısınmak için yakmış olduğu ateşin sönmemesi için ateş içerisine döktüğü yanıcı maddenin parlaması sonucu iki kolundan, sağ ayak ve karın kısmından yanarak yaralanmıştır.

Abdullah BHUİYAN, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından cerrahi servisinde müşahede altına alınmıştır.

Soruşturma devam etmektedir.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Uyuşturucu Operasyonu08 Ocak 2022 Cumartesi 16:18
  • Geçirdiği Trafik Kazası Sonucu Yaşamını Yitirdi08 Ocak 2022 Cumartesi 10:12
  • 35 Yaşındaki Adam Vefat Etti06 Ocak 2022 Perşembe 15:18
  • 75 yaşında vefat etti!06 Ocak 2022 Perşembe 14:27
  • Dikkatsiz Sürücü Yayayı Hastanelik Etti05 Ocak 2022 Çarşamba 15:38
  • 2 Genç Ölüm Daha05 Ocak 2022 Çarşamba 15:37
  • Sarpten: Girne'de Üniversite eliyle ağaç katliamı yapılıyor02 Ocak 2022 Pazar 20:32
  • Kendi Eviymiş Gibi Kiralayıp Parayı Aldı02 Ocak 2022 Pazar 13:01
  • Çalıştığı Yeri Soydu01 Ocak 2022 Cumartesi 12:22
  • 16 Yaşındaki Kız Aranıyor30 Aralık 2021 Perşembe 15:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti