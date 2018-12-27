Atina'da kilise önünde patlama

Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir kilisenin önüne bırakılan el yapımı patlayıcı, bir polisin yaralanmasına yol açtı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir kilisenin önüne yerleştirilen el yapımı bombanın patlaması sonucu bir polis yaralandı. Devlet televizyonu ERT'de yer alan habere göre, patlama başkentin merkezinde bulunan Aziz Diyonisos Kilisesi önünde yerel saatle 07.00'de gerçekleşti.

Reuters'a bilgi veren bir emniyet yetkilisi, "Polis memuru kilisenin girişinde bir kutu tespit etti ve şüphelendi. Patlama çok şiddetli olmadı, memur yüzünden ve ellerinden yaralandı" diye konuştu.

Yaralı polis hastaneye kaldırılırken olay geri güvenlik çemberine alındı. Uzmanlar bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Yunanistan'da iş yerlerine, devlet binalarına, polise ve siyasilere yönelik küçük çaplı saldırılar çok nadir yaşanan olaylar değil. Aralık ayı başında Atina'daki SKAI TV isimli kanalın binasına patlayıcı kullanılarak saldırı düzenlenmiş, olayda yaralanan olmamıştı.