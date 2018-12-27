  • BIST 91.744
  • Altın 216,763
  • Dolar 5,2995
  • Euro 6,0383
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara -7 °C
SON DAKİKAİngiltere Brexit'i tek taraflı iptal edebilir

Atina'da kilise önünde patlama

» »
Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir kilisenin önüne bırakılan el yapımı patlayıcı, bir polisin yaralanmasına yol açtı.
Atina'da kilise önünde patlama

Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir kilisenin önüne yerleştirilen el yapımı bombanın patlaması sonucu bir polis yaralandı. Devlet televizyonu ERT'de yer alan habere göre, patlama başkentin merkezinde bulunan Aziz Diyonisos Kilisesi önünde yerel saatle 07.00'de gerçekleşti.

Reuters'a bilgi veren bir emniyet yetkilisi, "Polis memuru kilisenin girişinde bir kutu tespit etti ve şüphelendi. Patlama çok şiddetli olmadı, memur yüzünden ve ellerinden yaralandı" diye konuştu.

Yaralı polis hastaneye kaldırılırken olay geri güvenlik çemberine alındı. Uzmanlar bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Yunanistan'da iş yerlerine, devlet binalarına, polise ve siyasilere yönelik küçük çaplı saldırılar çok nadir yaşanan olaylar değil. Aralık ayı başında Atina'daki SKAI TV isimli kanalın binasına patlayıcı kullanılarak saldırı düzenlenmiş, olayda yaralanan olmamıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Macron'un yanındaki Fransız asker canlı yayında bayıldı (video)25 Aralık 2018 Salı 12:18
  • İspanya'da sahte papaz ortaya çıktı: 18 yıldır görevdeydi24 Aralık 2018 Pazartesi 21:14
  • Trump: Erdoğan, Suriye’de DEAŞ’tan kalanları temizleyeceğini söyledi24 Aralık 2018 Pazartesi 14:10
  • İsveç, 2025 yılından itibaren sigara kullanımını bütünüyle yasaklıyor24 Aralık 2018 Pazartesi 09:37
  • Hollandayı böyle dolandırdılar23 Aralık 2018 Pazar 21:36
  • Çocuklar için toplanan 800 bin euroyu kumarda harcayan kişi gözaltında23 Aralık 2018 Pazar 21:00
  • 300'den fazla göçmenle denizde bırakılan gemiyi İspanya kabul etti23 Aralık 2018 Pazar 20:12
  • Avustralya'da onlarca kolu olan deniz yaratığı bulundu23 Aralık 2018 Pazar 18:50
  • 5 TIR dolusu Nutella çalan çete yakalandı23 Aralık 2018 Pazar 18:31
  • Sarı Yelekler'in 6.haftasında dünkü bilanço: 38 bin 600 kişi sokağa çıktı, 142 gözaltı23 Aralık 2018 Pazar 11:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti