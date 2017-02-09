Avam Kamarası May'e Brexit yetkisini verdi

İngiltere Başbakanı May’e Brexit sürecinde müzakere yetkisini veren yasa tasarısı Avam Kamarası’nda 122’ye karşı 494 oyla kabul edildi.

Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma işlemlerinin başlatılmasıyla ilgili merakla beklenen nihai oylama Avam Kamarası'nda yapıldı. İngiliz Parlamentosu'nun alt kanadı Avam Kamarası'nda Başbakan Theresa May'e Brexit için AB ile müzakere yetkisi veren yasa tasarısı 122'ye karşı 494 oyla kabul edildi.

Yasa tasarısı artık Parlamento'nun üst kanadı Lordlar Kamarası’na sunulabilecek. Tasarının 7 Mart’a kadar İngiliz Parlamentosu'nun onayından geçmesi bekleniyor. Başbakan Theresa May'ın Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılmasıyla ilgili resmi başvuruyu yapabilmesi için parlamentonun her iki kanadının da onay vermesi gerekiyor.

Yasa bir süredir Avam Kamarası'nda görüşülüyordu. 1 Şubat'taki ilk oylamada 498 Avam Kamarası üyesi yasa tasarısı lehinde oy kullanmış, 114 milletvekili ret oyu vermişti.

İngiltere Başbakanı Theresa May, mart ayının ortasında AB ile müzakereleri başlatacak başvuruyu resmi olarak yapmayı planlıyor. Medyaya yansıyan haberlere göre May, 9 ve 10 Mart tarihlerinde yapılacak AB Zirvesi'nde Lizbon Antlaşması'nın 50'nci maddesi uyarınca AB'den ayrılmak için başvuru yapacak.

‘KATIKSIZ ÇIKIŞ'

Theresa May hükümeti Birleşik Krallık'ın AB ile birlikte Avrupa İç Pazarı ve Strazburg'daki AB Adalet Divanı üyeliklerinin de sona ermesini hedefliyor. Londra yönetimi üçüncü ülkelerle ticaret anlaşmaları yapabilmek için AB ile arasındaki gümrük anlaşmasının da değiştirilmesini istiyor.

TAKVİM

Başbakan May AB'den ayrılmaya karar verdiklerini mart ayı sonuna kadar ilgili AB organlarına resmen bildirecek. Ayrılma müzakerelerinin resmi başvurunun yapılmasından sonraki iki yıl içinde tamamlanmış olması gerekiyor. AB Komisyonunun temsilcisi Michel Barnier görüşmelerin 2019 yılındaki Avrupa Parlamentosu seçimlerinden önce sona erdirilmesini tercih ettiklerini söylüyor. AB antlaşmaları uyarınca, ayrılma anlaşmasının 27 üye ülkenin parlamentolarında nitelikli çoğunlukla kabul edilmesi gerekecek. Toplam olarak üye ülke nüfusunun yüzde 65'ini oluşturan 19 ülkede ayrılma anlaşmasının onaylanması yeterli olacak. Avrupa Parlamentosu ise ayrılma anlaşmasını basit çoğunlukla kabul edebilecek. Resmi açıklamayan iki yıl zarfında ayrılma pazarlığından sonuç alınamadığı takdirde Birleşik Krallık'ın AB üyeliği otomatikman sona erecek.

GEÇİŞ DÖNEMİ VE YASALAR

İngiltere Başbakanı AB'den ayrıldıktan sonra, milli şirketlerin imzalanacak yeni anlaşmalar yürürlüğe girene kadar boşlukta kalmaması için ‘kademeli ayrılma' sürecinden yana olduklarını açıklamıştı. May belli branşlar için geçiş süresi uygulanmasının bütün tarafların yararına olacağı görüşünde. Ancak May ‘sınırsız geçiş statüsü' uygulanmasına da karşı çıkıyor. Büyük Britanya'da uygulanan bütün AB yasalarının milli hukuka geçirilmesi de gerekiyor.

GÖÇ

Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılmasını arzulayanların büyük çoğunluğu referandumda ‘Britanya yönündeki göçün sınırlandırılması' için oy kullanmıştı. Başbakan May ayrılma görüşmelerinde bu hususa öncelik tanıyacaklarını duyurdu. Britanya her yıl yüz binlerce göçmen alıyor. Ayrılma tarihinden önce Birleşik Krallık'a yerleşmiş olan AB vatandaşlarının statüleri, AB ülkelerinde Birleşik Krallık vatandaşlarına da aynı hakkın tanınması kaydıyla değişmeyecek.